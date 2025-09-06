Cristian Popescu Piedone, fost președinte al ANPC, revocat din funcție în luna iulie și aflat sub control judiciar din cauza unei anchete DNA, a anunțat sâmbătă că nu va intra în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei. În schimb, intenționează să lanseze un nou partid politic. „Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, a transmis el public.

Într-o postare pe rețelele sociale, Piedone a povestit că este asaltat cu întrebări despre o posibilă candidatură: „Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Şi mai toţi apelanţii mă întreabă aceeaşi chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeaşi curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund şi curioşilor întârziaţi: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”

Acesta susține că a fost mereu în slujba oamenilor simpli, pe care statul i-ar fi nedreptățit: „Mereu m-am luptat pentru cetăţeanul onest! Indiferent ce funcţie publică am ocupat, mereu şi mereu am fost în slujba cetăţeanului!”

Referindu-se la situația în care se află, Piedone susține că a fost ținta unor interese obscure: a „deranjat balaurii”, care l-au „pârât hienelor, iar hienele… ca hienele”.

Totodată, a anunțat că a părăsit formațiunea „PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu”. „Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică! Anunţ că a venit vremea să înfiinţăm, împreună, un partid! Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, a mai declarat fostul edil.

Reamintim că, în data de 22 iulie, DNA a comunicat că Piedone a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi informat în mod ilegal reprezentanții Hotelului Internațional din Sinaia despre un control ANPC, furnizând date confidențiale.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Piedone ar fi apelat reprezentantul hotelului de pe telefonul șoferului său, oferindu-i detalii despre inspecția planificată și sfaturi pentru a evita eventuale probleme. I-ar fi spus, printre altele: „Vezi şi tu care-i mai utilată, mai ţiplă, mai nu ştiu ce, pune-i p-ăia să-şi ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuşi în mână”.

A doua zi după aceste fapte, a fost înlăturat de la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

În ciuda acestor controverse, un sondaj CURS dat publicității pe 24 august îl plasa pe Piedone pe poziția a treia în opțiunile de vot ale bucureștenilor pentru Primăria Generală.