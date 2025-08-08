Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte al PNL şi primar al Sectorului 6, propune ca dreapta politică să-şi desemneze candidatul pentru Primăria Municipiului Bucureşti printr-o pre-campanie cu dezbateri publice, urmată de un sondaj comun PNL–USR care să stabilească cine intră în cursa finală.

Într-un interviu pentru News.ro, liberalul nu şi-a ascuns intenţia de a candida, intrând astfel în competiţie directă cu liderul USR, Cătălin Drulă, care şi-a anunţat deja candidatura pentru funcţia rămasă vacantă după ce Nicuşor Dan a devenit preşedintele României.

„În această perioadă ştiu că sunt foarte mulţi din Bucureşti care se aşteaptă să candidez. Simt acest suport pe reţelele de socializare, în special, dar şi din propriul partid, mai ales la nivel naţional. Poate mai puţin pe Bucureşti, dar mai mult la nivel naţional. E important ca Partidul Naţional Liberal să aibă un candidat pe Bucureşti. Nu am luat această decizie pentru că, momentan, nu am nici date sociologice”, a afirmat Ciucu.

Ciucu afirmă că se aştepta ca Nicuşor Dan „să pună mâna pe cineva”, dar respinge ideea unei susţineri directe din partea şefului statului:

„Acum sunt mai multe opţiuni strategice. Eu am mai încercat o candidatură în 2016 la Primăria Generală şi n-am reuşit să ajung în cursă atunci. Dar şi în 2020 m-am înscris în cursa internă şi, în acel moment, a fost chiar o dezbatere între Nicuşor Dan, Vlad Voiculescu şi mine. Dar n-a fost alegerea lui Vlad Voiculescu sau a mea. Ludovic Orban a pus mâna efectiv pe Nicuşor Dan, l-a prezentat drept candidat şi am fost pus în faţa faptului de a accepta acea candidatură pe care am susţinut-o cu toată convingerea în acea campanie. Şi acum ar fi, practic, a doua oară dacă ar fi să nu candidez din raţiuni mai degrabă strategice, pentru a arăta că mă interesează ceea ce cred bucureştenii şi în special electoratul de dreapta din Bucureşti. Nu ştiu dacă asta este neapărat corect faţă de mine, care m-am pregătit de-a lungul timpului să fac acest pas doar din motive strategice, pentru că, până la urmă, am un cursus honorum (scara onorurilor, adică parcurs profesional în latină – n. red.), dacă mi se permite să fac o analogie cu Imperiul Roman. Ştiţi ce se întâmplă? N-am avut niciodată un primar al Bucureştiului care să vină de jos în sus! Niciun primar de sector nu a devenit vreodată primar general! Poate că aici este şi o statistică care este împotriva mea sau a lui Daniel Băluţă sau a altuia. Întotdeauna, partidele au preferat să vină cu figuri de foşti miniştri sau de staruri media sau din societatea civilă, cum a fost Nicuşor Dan, şi n-am avut un primar de sector sau un primar general care să fi fost consilier general, care să se fi preocupat o lungă perioadă de timp de Bucureşti”.

Primarul Sectorului 6 susţine că simte susţinerea publicului şi a conducerii PNL la nivel naţional, însă nu şi pe cea a organizaţiei bucureştene, condusă de Sebastian Burduja. Ciucu aşteaptă rezultatele unui sondaj comandat de el, pentru a lua o decizie:

„Nu ştiu, că nu l-am mai sunat! Îi răspunde lui Cătălin Drulă! Cum să zic, eu l-am votat cu ambele mâini! Deci, l-am votat, i-am făcut şi campanie, nu s-a pus problema, am fost foarte fericit că şi-a asumat acest rol şi a reuşit. Adică a fost esenţial şi îi datorăm foarte mult lui Nicuşor Dan. Ţine, totuşi, ţara pe traiectoria în care deja ne aflăm. Şi aici îi sunt recunoscător. Mai puţin chestia aia cu legea împotriva extremismului pe care chiar n-am înţeles-o. Deloc n-am înţeles-o! Dar la nivel simbolic se descurcă foarte bine. Şi dacă ne uităm la prestaţia lui ca primar general, tot la nivel simbolic a lucrat foarte bine! La nivel administrativ mai sunt multe de făcut în Bucureşti. La nivel simbolic, foarte mulţi români se regăsesc în el. E un tip simplu, cu o minte clară, cu nişte principii. Ceea ce e cumva paradoxal pentru mine în relaţia cu el este că eu am fost văzut ca un fel de adversar al lui! Dar foarte puţini îşi aduc aminte că atât timp cât eu am fost preşedinte al PNL Bucureşti i-am susţinut toate proiectele”.

Întrebat dacă ar avea mai multe şanse decât Cătălin Drulă, Ciucu consideră că riscul apariţiei unui candidat extremist puternic în Capitală ar putea impune o strategie comună:

„Atunci va trebui ca şi eu, şi Cătălin Drulă să analizăm foarte bine ce avem de făcut – poate împreună – în aceste alegeri”.

Ciucu propune două-trei dezbateri publice, urmate de un sondaj comun, pentru a stabili candidatul final.

Despre preşedintele României, fostul primar general al Capitalei, Ciucu spune:

„E un preşedinte mai bun decât a fost ca primar”.

Deşi îi recunoaşte meritele şi faptul că „ţine ţara pe traiectoria în care deja ne aflăm”, edilul Sectorului 6 critică iniţiativa legislativă împotriva extremismului, pe care spune că „n-a înţeles-o deloc”.

În privinţa relaţiei personale cu Nicuşor Dan, Ciucu observă un paradox:

„Foarte puţini îşi aduc aminte că, atât timp cât eu am fost preşedinte al PNL Bucureşti, i-am susţinut toate proiectele”.

Ciucu subliniază că are un „cursus honorum” construit pas cu pas, spre deosebire de politicienii „puşi” direct în poziţii înalte:

„Dacă ne uităm la politicieni pe care cineva a pus mâna, au ajuns repede foarte, foarte sus, tot la fel de repede au şi căzut!”.

Edilul aminteşte că niciun primar de sector nu a devenit vreodată primar general şi spune că o astfel de reuşită ar fi o premieră în istoria recentă a Capitalei.

Cât despre susținerea din partea lui Nicușor Dan, Ciucu o refuză din start: