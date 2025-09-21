Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat că a fost „executat” de către ceea ce el numește „vasalii multinaționalelor, băncilor și vămilor”.

Piedone a susținut că, înainte de venirea sa la conducerea ANPC, controalele au fost extrem de limitate, iar după înlăturarea sa, autoritatea nu mai controlează nimic. El a precizat că a acționat întotdeauna conform normelor și a expus realitatea așa cum a considerat corect, menționând că astăzi cei aflați la putere sunt parțial influențați de interesele marilor corporații.

Fostul șef al ANPC a afirmat că aceste multinaționale au fost deranjate de controalele efectuate și că grija unor persoane de la putere a venit și din perspectiva candidaturii sale la Primăria Capitalei.

Reamintim că Piedone a fost eliberat din funcția de președinte al ANPC și plasat sub control judiciar după ce DNA l-a acuzat că l-ar fi avertizat pe reprezentantul unui hotel despre un control al instituției.

„Ați mai văzut până la venirea mea controale? Sau după înlăturare mea? Am avut normalitatea autorității să controlez. Și am expus așa cum am crezut. Am redat realitate. Azi nu mai controlează nimeni nimic. Cei care se află la putere, o parte dintre ei, sunt vasalii multinaționalelor, băncilor, vămilor pe care le-am controlat. Mi se trage de la aceste multinaționale care au fost foarte deranjate și au o putere financiară colosală și «grija» unora că voi candida la Primăria Capitalei”, a explicat Cristian Popescu Piedone pentru România TV.

În urmă cu două zile, fostul primar al Sectoarelor 4 și 5 a anunțat lansarea unui nou partid, pe care îl descrie drept „exclusiv pentru cetățeni”. El i-a invitat pe susținători să participe la evenimentul organizat pe 29 septembrie, la Sala Palatului.

Potrivit mesajului publicat pe Facebook, partidul va fi condus de cetățeni, fără lideri mari sau mici, și va acționa strict în beneficiul țării și al cetățenilor săi. Fostul primar a afirmat că s-a decis să lupte pentru România și că noua formațiune politică va avea ca unic președinte simbolic însăși România.

„Un partid… al cărui unic președinte să fie România! Fără șefi mari, fără șefi mici! Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni! Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetatenilor săi! Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România!”, a transmis Piedone pe Facebook.

Cristian Popescu Piedone a mai subliniat că nu va candida la Primăria Capitalei, motivând că nu poate fi controlat și că autoritatea sa a fost întotdeauna susținută de cetățeni. Fostul edil a explicat că profilul său indică faptul că este o persoană corectă, dar independentă, iar singurii care îl controlează sunt cetățenii.

Din experiența alegerilor din 2020, Piedone spune că a înțeles că acest post nu îi oferă libertatea necesară pentru a acționa independent.

În ceea ce privește viitoarele sale demersuri politice, Piedone a menționat că are deja „la portofoliu trei primării” și că analizează pentru ce mandat va candida în continuare, lăsând de înțeles că și-ar dori să fie din nou edil, însă nu la Primăria Generală.