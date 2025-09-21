Mai multe consilii judeţene au inaugurat recent un sistem dedicat gestionării deşeurilor textile, menit să asigure că hainele şi materialele vechi sunt fie reciclate, fie reutilizate, contribuind astfel la reducerea risipei şi protejarea mediului.

La început, colectarea deşeurilor textile era gestionată în câteva localităţi doar de organizaţii non-guvernamentale. Treptat însă, autorităţile locale şi-au asumat rolul principal, mai ales după ce, începând cu 1 ianuarie 2025, legislaţia europeană a impus obligativitatea separării acestor deşeuri.

Începând cu acest an, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să organizeze colectarea separată a deşeurilor textile, conform Directivei UE 2018/851. Practic, materialele textile vor fi depozitate în containere special amenajate, igienice şi protejate împotriva umezelii sau a oricărei contaminări.

Cei care aleg să doneze hainele vechi ar trebui să le spele și să le ambaleze în pungi înainte de a le depune în containerele dedicate. Ulterior, firmele specializate vor ridica aceste articole, utilizând vehicule destinate exclusiv transportului de deșeuri textile, pentru a evita orice contaminare cu alte tipuri de deșeuri.

În județul Arad, colectarea deșeurilor textile nu se face prin containere fixe; în schimb, autoritățile locale și operatorii de salubritate organizează periodic campanii prin care preiau hainele și materialele uzate direct de la cetățeni.

„Aceste campanii sunt anunţate din timp, iar operatorii amplasează containere în diferite puncte din localităţi, unde sunt lăsate timp de câteva zile, pentru ca localnicii să poată arunca deşeurile textile. În Zona I a judeţului, care cuprinde municipiul Arad şi localităţile învecinate, am început colectarea acestor deşeuri înainte de intrarea în vigoare a reglementărilor, respectiv din aprilie 2024. În perioada aprilie – decembrie 2024, doar din Zona I au fost colectate aproximativ 70 de tone. Pentru anul în curs, datele pe judeţ nu au fost încă centralizate, pentru că mai avem în derulare campanii de colectare”, a precizat Simona Stan, Directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor” Arad.

Comisarii Gărzii de Mediu din Arad au anunțat că, în această perioadă, desfășoară controale pe întreg teritoriul județului, inclusiv pentru a evalua modul în care autoritățile locale gestionează colectarea și tratarea deșeurilor textile.

În Oradea, colectarea separată a deșeurilor textile a fost lansată în 2018 de o organizație non-profit și, începând cu 2023, a fost extinsă printr-un parteneriat cu Primăria orașului. Din anul trecut, această practică se aplică la nivelul întregului județ.

„În tot judeţul Bihor, se colectează deşeurile textile separat. În zona urbană, prin containere amplasate în mai multe locuri unde locuitorii oraşelor respective duc deşeurile textile; prin cele 18 centre de depozitare prin aport voluntar pe care le avem până în prezent în judeţ. În mediul rural se colectează prin campanii de colectare a acestor deşeuri, o dată la trei luni, organizate de operatorii de salubritate. Deci avem trei forme de colectare. Toate deşeurile de la noi, spre deosebire de alte judeţe, sunt reciclate în totalitate”, a declarat preşedintele CJ Bihor, Mircea Mălan.

Conform datelor furnizate de Primăria Oradea, din 2023 municipiul beneficiază de două colaborări distincte: una cu Asociația Filantropia Oradea, care redirecționează o parte din hainele colectate către familiile aflate în dificultate, și alta cu o companie specializată în colectarea separată a deșeurilor textile.

„La ora actuală sunt 100 de containere amplasate în diverse locuri în Oradea: 50 ale asociaţiei, 50 ale firmei Eurotex, care se află în parteneriat cu o firmă de reciclare din Bulgaria”, a precizat consilierul în Direcţia Tehnică a Primăriei Oradea, Mihaela Copil.

Datele furnizate de Primăria Oradea arată că, în 2024, cele 100 de puncte de colectare din municipiu au adunat în total 535.872 kg de deșeuri textile. Aceste materiale nu au ajuns la Depozitul Ecologic de Deșeuri Nepericuloase, administrat de SC Ecologic Prest S.A., firmă înființată de Municipiul Oradea împreună cu Consiliul Județean.

Între 22 și 27 septembrie, locuitorii județului Bistrița-Năsăud vor putea participa la o campanie gratuită de colectare a deșeurilor textile, inițiată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deșeuri, în colaborare cu operatorul județean de salubritate.

Prima ediție a unei astfel de campanii a avut loc în noiembrie anul trecut, fiind organizată pentru a se alinia noilor cerințe legislative referitoare la gestionarea deșeurilor textile.

Conform informațiilor publicate pe pagina de socializare a ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, în categoria deșeurilor textile sunt incluse hainele uzate, perdelele și draperiile, resturile de materiale textile, precum și cearșafuri, fețe de pernă, pături și alte articole similare.

Colectarea deșeurilor textile se va desfășura conform unui program stabilit pentru fiecare localitate, iar cetățenii le pot preda fie direct din fața locuinței, fie de la platformele de colectare amenajate în cartierele de blocuri.

Și în municipiul Botoșani, deșeurile textile sunt colectate separat. Primarul Cosmin Andrei a anunțat că, din luna septembrie, zece containere destinate materialelor textile au fost instalate pentru a fi utilizate de locuitorii orașului.

„Noua investiţie a municipalităţii botoşănene respectă prevederile legislative în vigoare privind regimul deşeurilor, reglementate prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului care instituie o măsură a reciclării materialelor textile, atât la nivelul autorităţilor publice locale cât şi la nivelul societăţilor şi a persoanelor fizice”, a afirmat primarul de Botoşani.

Primăriile din județul Brașov au termen până la sfârșitul lunii septembrie pentru a decide dacă se alătură achiziției comune de containere pentru deșeurile textile, demarată ulterior de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov.

Adrian Miria, directorul ADI ISO Mediu Brașov, a declarat că primăriile care nu transmit un răspuns până la sfârșitul lunii vor fi nevoite să gestioneze achiziția containerelor pentru deșeuri textile pe cont propriu, riscând astfel costuri mai ridicate comparativ cu o comandă colectivă, care beneficiază de prețuri mai avantajoase datorită volumului mai mare.

Cheltuielile pentru achiziția containerelor vor reveni fiecărei primării din bugetul propriu, iar localitățile cu resurse financiare limitate ar putea fi nevoite să acopere costurile suplimentar printr-o taxă adițională inclusă în factura de salubritate a cetățenilor.

Prețul unui container de acest tip pornește de la 4.000 de lei, neincluzând echipamentele suplimentare pentru securizare avansată.

În județul Buzău, majoritatea primăriilor, aproximativ 80%, utilizează containere pentru colectarea deșeurilor textile, în timp ce în restul localităților preluarea materialelor uzate se face prin campanii periodice.

Primăria Buzău a început colectarea separată a deșeurilor textile înainte de aplicarea directivei europene, iar cele 100 de containere distribuite în oraș adună lunar aproximativ 200 de tone de haine și încălțăminte. Administrația locală își propune ca, pe viitor, materialele să fie sortate și reciclate în funcție de tipul țesăturilor.