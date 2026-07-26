Comisia Europeană a anunțat noi reguli pentru companiile de haine și încălțăminte. Autoritățile vor aplica amenzi dacă firmele nu respectă interdicțiile

Comisia Europeană a anunțat intrarea în aplicare a noilor reguli care interzic distrugerea hainelor, accesoriilor vestimentare și încălțămintei nevândute. Măsura face parte din Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) și urmărește reducerea risipei de produse și a resurselor utilizate pentru fabricarea acestora.

Începând cu 19 iulie, companiile mari din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și încălțăminte rămase nevândute. Aceleași obligații vor fi aplicate și companiilor de dimensiune medie începând din anul 2030.

Potrivit noilor reguli, firmele trebuie să acorde prioritate menținerii produselor în circuitul economic. Astfel, acestea trebuie să încerce mai întâi să le vândă, inclusiv prin reduceri de preț sau pe piețe alternative, să le doneze organizațiilor caritabile ori întreprinderilor sociale sau să le pregătească pentru reutilizare prin reparare, recondiționare ori remanufacturare.

Distrugerea produselor va fi permisă doar în situații strict prevăzute de legislație și trebuie realizată cu respectarea ierarhiei tratării deșeurilor, reciclarea având prioritate.

Comisia Europeană explică faptul că, atunci când produse noi și utilizabile sunt aruncate, se pierd materiile prime, apa, energia și forța de muncă investite în fabricarea lor. În plus, eliminarea acestora generează emisii de gaze cu efect de seră care pot fi evitate. Prin promovarea reutilizării, reparării și a unor practici comerciale mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, noile reguli urmăresc sprijinirea tranziției către o economie europeană mai circulară și mai competitivă.

Companiile vor putea distruge hainele și încălțămintea nevândute doar în cazuri limitate, cum ar fi atunci când produsele sunt nesigure sau deteriorate, sunt contrafăcute ori încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau atunci când sunt refuzate de organizațiile caritabile ori de programele de donații.

Pentru a evita utilizarea abuzivă a acestor excepții, companiile care invocă astfel de situații vor trebui să prezinte dovezi, precum documente sau rezultate ale testelor, și să publice anual rapoarte privind produsele eliminate.

Respectarea noilor prevederi va fi verificată de autoritățile naționale, care vor putea aplica amenzi în cazul încălcării regulilor.

Totodată, companiile vor avea obligația de a păstra evidențele timp de cinci ani, pentru a permite efectuarea inspecțiilor. Pentru reducerea sarcinilor administrative, raportarea va utiliza codurile vamale și logistice deja existente. Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt exceptate de la aceste cerințe.

Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR) a intrat în vigoare în 2024 și stabilește reguli comune la nivelul Uniunii Europene pentru ca produsele să fie mai durabile, mai ușor de reparat, reciclat și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Interdicția privind distrugerea textilelor nevândute reprezintă una dintre primele măsuri concrete adoptate în baza acestui regulament. Sectorul textilelor a fost ales ca prim domeniu vizat din cauza impactului negativ asupra mediului generat de modelele actuale de afaceri, care conduc frecvent la distrugerea produselor rămase nevândute.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, între 4% și 9% din toate produsele textile introduse pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi utilizate. Acest lucru înseamnă că, anual, între 264.000 și 594.000 de tone de textile sunt eliminate fără să fi fost folosite.

Comisia Europeană precizează că regulile au fost elaborate în urma unor consultări ample cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizații neguvernamentale și experți, pentru ca acestea să poată fi aplicate în practică fără a crea birocrație inutilă.