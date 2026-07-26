Concediu de creștere copil 2026. Drepturile pe care multe mame nu le cunosc când revin la muncă

Revenirea la serviciu după concediul de creștere copil este una dintre cele mai dificile etape pentru multe mame. Dincolo de adaptarea la ritmul de lucru și de schimbările intervenite la locul de muncă, există și o serie de drepturi prevăzute de lege pe care numeroase salariate nu le cunosc sau nu le solicită. Specialiștii atrag atenția că angajatorii au obligații clare, iar reintegrarea în activitate nu ar trebui lăsată exclusiv în sarcina angajatei.

Revenirea la locul de muncă după o perioadă petrecută în concediul de creștere copil poate aduce numeroase provocări. Adaptarea la ritmul profesional, recuperarea cunoștințelor și împărțirea timpului între serviciu și familie sunt doar câteva dintre dificultățile cu care se confruntă mamele.

În cadrul podcastului „Munca la feminin”, Roxana Ciuchilan a vorbit despre experiența revenirii în activitate după concediul de creștere copil și despre importanța cunoașterii drepturilor pe care salariatele le au în această etapă.

Potrivit acesteia, multe femei nu sunt suficient informate cu privire la protecția oferită de legislația muncii și ajung să considere normale situații care, în realitate, ar trebui gestionate diferit de angajatori.

Una dintre ideile centrale discutate în cadrul podcastului este că reintegrarea unei mame în activitate nu ar trebui să depindă doar de bunăvoința managerului sau de cultura companiei.

Invitata subliniază că angajatorii trebuie să respecte obligațiile prevăzute de lege și că măsurile acordate mamelor nu reprezintă privilegii.

„Avem nevoie ca angajatorul să știe că are niște obligații de respectat și că nu sunt capricii. Există o legislație, există o politică în cadrul corporației în care ai lucrat tu cu privire la mamele care se întorc din creștere copil.”

În timpul discuției a fost abordată și problema drepturilor pe care multe salariate nu le cunosc atunci când revin la serviciu.

Printre acestea se numără pauzele pentru alăptare, precum și obligația angajatorului de a asigura condiții corespunzătoare de muncă pentru salariatele aflate în această situație.

Participantele la podcast au atras atenția că lipsa informării este una dintre principalele probleme, în special pentru femeile care lucrează în medii dificile sau care revin la muncă înainte ca copilul să împlinească doi ani.

„Cred că ar trebui să știe. Adică nici măcar noi lucrând în joburile acestea privilegiate nu le știm și nu le conștientizăm că poate avem niște privilegii. (…) Deci da, cred că ar trebui să se știe, să vorbim despre asta și să cunoști foarte clar ce drept ai ca mamă de copil mic.”

Pe lângă drepturile prevăzute de legislație, invitatele au discutat și despre nevoia unui program de lucru mai flexibil pentru părinții care revin din concediul de creștere copil.

În opinia Roxanei Ciuchilan, multe companii tratează toți angajații după aceleași reguli, fără să țină cont de realitățile diferite cu care se confruntă părinții care au copii mici.

Programul flexibil și o perioadă de acomodare bine organizată ar putea reduce dificultățile resimțite în primele luni după revenirea la serviciu și ar facilita reintegrarea profesională.

Experiența prezentată în podcast arată că, chiar și atunci când există sprijin din partea colegilor și a managerului, revenirea după o absență de doi sau mai mulți ani poate fi dificilă.

Invitata consideră că angajatorii ar trebui să stabilească un plan clar de acomodare, cu etape bine definite și obiective progresive, astfel încât salariata să știe ce se așteaptă de la ea și să nu fie nevoită să gestioneze singură toate provocările.

„Cred că m-ar fi ajutat să am puțină structură și să existe așa niște pași pe care urma să-i parcurg. (…) Și să fie niște pași foarte clari, pentru că așa, într-o mare de necunoscut, mi s-a părut foarte greu.”

Specialiștii în resurse umane și dreptul muncii atrag frecvent atenția că reintegrarea după concediul de creștere copil nu înseamnă doar revenirea la birou, ci și respectarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii.

Cunoașterea acestor drepturi îi poate ajuta pe părinți să își exercite mai ușor atribuțiile profesionale și, în același timp, să își continue responsabilitățile familiale fără a fi puși în situația de a alege între carieră și îngrijirea copilului.