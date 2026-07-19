Concediul prenatal și paternal în România: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii părinți

Nașterea unui copil aduce nu doar emoții, ci și numeroase drepturi legale pe care viitorii părinți trebuie să le cunoască. Câte luni trebuie lucrate pentru concediul prenatal? Ce beneficii primesc tații și cum pot obține zile suplimentare de concediu? Iată cele mai importante reguli valabile în România.

În România, concediul de sarcină și lăuzie face parte din categoria concediilor medicale și este reglementat de legislația privind asigurările sociale de sănătate. Acesta are o durată totală de 126 de zile calendaristice, împărțite între perioada de dinaintea nașterii și cea de după naștere. Viitoarea mamă poate decide modul în care își distribuie aceste zile, cu condiția ca perioada de concediu de după naștere să fie de cel puțin 42 de zile.

Pentru a beneficia de indemnizația aferentă concediului de sarcină și lăuzie, inclusiv pentru perioada prenatală, este necesar ca persoana să fi realizat un stagiu de cotizare de minimum șase luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul. Aceste șase luni nu trebuie să fie consecutive și nici să fi fost realizate la același angajator. În cazul schimbării locului de muncă, perioadele în care au fost plătite contribuțiile la sistemul de asigurări sociale de sănătate se cumulează, atât timp cât însumează minimum șase luni în intervalul de referință.

Stagiul de cotizare poate include atât perioadele lucrate în baza unui contract individual de muncă, cât și anumite perioade asimilate prevăzute de lege, precum concediile medicale anterioare sau alte situații expres reglementate. De asemenea, chiar dacă au existat întreruperi între contractele de muncă, acestea nu împiedică acordarea indemnizației, atât timp cât este îndeplinită condiția privind stagiul minim de cotizare.

Valoarea indemnizației pentru concediul de sarcină și lăuzie se stabilește ca procent din media veniturilor brute realizate în ultimele șase luni de stagiu de cotizare. Prin urmare, cuantumul acesteia depinde de nivelul veniturilor obținute înainte de intrarea în concediu.

Având în vedere particularitățile fiecărei situații profesionale, este recomandat ca viitoarea mamă să solicite informații de la departamentul de resurse umane al angajatorului sau de la un specialist în legislația muncii, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor legale și modul de calcul al indemnizației. Totodată, este important să se facă distincția între concediul de sarcină și lăuzie și concediul pentru creșterea copilului, deoarece acesta din urmă este supus unor condiții diferite. Pentru acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului este necesară realizarea de venituri impozabile timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. O bună informare asupra acestor drepturi permite o planificare mai eficientă a perioadei de maternitate și contribuie la evitarea eventualelor neclarități sau surprize.

În România, concediul paternal este reglementat de Legea nr. 210/1999, act normativ care a fost modificat în ultimii ani pentru a fi armonizat cu normele europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Legea stabilește persoanele care beneficiază de acest drept, condițiile de acordare, durata concediului și obligațiile angajatorului. Cunoașterea acestor prevederi este importantă atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, pentru a evita eventualele neînțelegeri sau încălcări ale legislației.

Concediul paternal are o durată de 10 zile lucrătoare plătite și se acordă taților la nașterea unui copil. Acesta poate fi efectuat în primele opt săptămâni de la naștere și are ca scop sprijinirea familiei în perioada imediat următoare venirii pe lume a copilului. În plus, tații care absolvă un curs de puericultură beneficiază de încă cinci zile lucrătoare de concediu, astfel încât durata totală poate ajunge la 15 zile. Dovada absolvirii cursului se face printr-o adeverință eliberată de medicul de familie sau de o unitate medicală autorizată. Zilele suplimentare pot fi acordate pentru fiecare copil, cu condiția efectuării unui nou curs și obținerii unei noi adeverințe.

Dreptul la concediu paternal revine tuturor taților care desfășoară activitate în baza unui raport juridic de muncă sau de serviciu. Beneficiază de acest drept salariații încadrați cu contract individual de muncă, funcționarii publici, militarii, polițiștii, persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat sau de management, precum și membrii cooperativelor ori persoanele care lucrează în baza unor convenții civile, în condițiile prevăzute de lege. Statutul civil al tatălui nu influențează acordarea concediului, acesta putând fi solicitat atât de tații căsătoriți, cât și de cei necăsătoriți care au recunoscut copilul, precum și de tații adoptivi.

Pentru acordarea concediului paternal, tatăl trebuie să depună la angajator o cerere scrisă, însoțită de o copie a certificatului de naștere al copilului. În cazul în care solicită și cele cinci zile suplimentare, este necesară prezentarea adeverinței care atestă absolvirea cursului de puericultură. Cererea trebuie depusă în interiorul termenului de opt săptămâni de la nașterea copilului, astfel încât angajatorul să poată organiza corespunzător activitatea.

Pe durata concediului paternal, angajatul beneficiază de o indemnizație egală cu salariul corespunzător perioadei de concediu, calculată în funcție de salariul de bază. Această perioadă este considerată vechime în muncă și nu afectează celelalte drepturi ale salariatului. În schimb, tichetele de masă nu se acordă pentru zilele de concediu paternal deoarece acestea sunt destinate exclusiv zilelor efectiv lucrate. Totuși, angajatorii pot acorda și alte beneficii cu ocazia nașterii copilului, cum ar fi carduri sau cadouri în limita plafonului neimpozabil prevăzut de legislația fiscală, cu condiția ca acestea să fie reglementate prin contractul individual sau colectiv de muncă ori prin regulamentul intern.

Concediul de puericultură reprezintă o prelungire a concediului paternal și constă în acordarea a cinci zile lucrătoare suplimentare taților care au absolvit un curs de puericultură. Scopul acestui drept este de a încuraja implicarea activă a tatălui în îngrijirea și îngrijirea nou-născutului încă din primele zile de viață, contribuind astfel la sprijinirea familiei în perioada de adaptare de după naștere.

Pentru a beneficia de aceste cinci zile suplimentare, tatăl trebuie să fie angajat, să îndeplinească condițiile pentru acordarea concediului paternal și să prezinte dovada absolvirii cursului de puericultură, alături de o cerere adresată angajatorului. Cursul poate fi urmat la medicul de familie, într-o unitate spitalicească sau în cadrul unei alte instituții medicale autorizate, iar absolvirea acestuia este atestată printr-o adeverință.

Dreptul la concediul de puericultură poate fi exercitat pentru fiecare copil, cu condiția ca tatăl să urmeze din nou cursul de puericultură și să obțină o nouă adeverință care să ateste absolvirea acestuia.