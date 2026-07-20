Piața imobiliară rămâne blocată după atacul cibernetic asupra ANCPI. Irineu Darău: Multe instituții mai au de lucru în prevenție

Se împlinește o săptămână de când piața imobiliară este afectată de blocajele provocate de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a explicat că prioritatea este repunerea în funcțiune a serviciilor instituției și a atras atenția că ANCPI putea desfășura o activitate de prevenție mult mai intensă pentru a reduce riscul unui astfel de incident.

Întrebat dacă este luată în calcul prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, în condițiile în care tranzacțiile imobiliare au fost blocate timp de o săptămână, ministrul a precizat că, înainte de orice decizie, trebuie rezolvată problema tehnică de la ANCPI.

Potrivit acestuia, situația trebuie analizată în două etape. În primul rând, instituția responsabilă trebuie să remedieze cât mai rapid problemele apărute, ținând cont de limitările tehnice existente. Ulterior, autoritățile vor trebui să evalueze impactul pe care perioada de indisponibilitate a serviciilor l-a avut asupra cumpărătorilor de locuințe și să identifice eventuale soluții la nivelul Guvernului sau al Parlamentului.

Ministrul a explicat că nu poate avansa în acest moment o soluție, deoarece nu este cunoscută data la care toate serviciile ANCPI vor redeveni complet operaționale. El a precizat însă că va exista o sesiune extraordinară dedicată urgențelor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care ar urma să aibă loc în următoarele zile sau, cel târziu, în următoarele săptămâni. În același timp, consideră că indisponibilitatea serviciilor timp de mai bine de o săptămână nu poate fi ignorată și că situația ar trebui discutată la nivel politic, după încheierea problemelor tehnice.

Irineu Darău a subliniat că fiecare instituție publică și conducerea acesteia trebuie să trateze securitatea cibernetică drept o prioritate absolută. El a arătat că responsabilitatea pentru gestionarea incidentului aparține în totalitate ANCPI și conducerii instituției, care trebuie să identifice vulnerabilitățile, să le elimine și să găsească soluții atunci când apar probleme.

Totodată, ministrul a mulțumit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care a intervenit imediat după notificarea incidentului, trimițând specialiști pentru limitarea efectelor atacului și pentru începerea procesului de remediere.

Ministrul a reamintit că legislația obligă instituțiile care administrează infrastructuri critice să fie înregistrate, să transmită la timp alertele privind incidentele și să țină cont de recomandările DNSC. În caz contrar, există riscul ca vulnerabilitățile din sistemele informatice să rămână necorectate.

„Acum trebuie separate problemele în cadrul acelei instituții, ANCPI, trebuie bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și bineînțeles că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători și va trebui să găsim soluții fie la nivel de Guvern, fie la nivel de Parlament. Nu mă pot antepronunța pentru că ați prezentat foarte corect situația înainte. Încă nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care e soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă cu guvern cu puteri limitate. Eu nu mă pot exprima unilateral, dar spun două lucruri. Pe de o parte, va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune. În al 2-lea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, pentru că intrăm deja în a 2-a săptămână, niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație, dar haideți mai întâi să se încheie problema tehnică”, a explicat Irineu Darău.

Întrebat dacă atacul putea fi evitat, Irineu Darău a explicat că niciun sistem informatic nu poate fi protejat în totalitate împotriva atacurilor cibernetice. Cu toate acestea, el consideră că numeroase instituții publice, inclusiv ANCPI, mai au de lucru în ceea ce privește prevenția și consolidarea securității propriilor aplicații software.

Ministrul a arătat că, din informațiile pe care le deține, a existat o corespondență îndelungată între ANCPI, DNSC și, posibil, alte instituții, prin care au fost transmise avertizări și recomandări privind vulnerabilitățile existente. El a precizat că DNSC transmite frecvent avertismente și altor instituții ale statului, inclusiv ministerelor, referitoare la posibile riscuri informatice.

„Așa cum ați comunicat și dumneavoastră înainte și va comunica și instituția, încă este în lucru soluția la problemele care au apărut săptămâna trecută. Eu subliniez că este responsabilitatea în întregime a instituției ANCPI și a conducerii ANCPI să izoleze astfel de vulnerabilități, să le rezolve cât mai repede și când apar probleme să găsească și soluții. Țin neapărat să mulțumesc altor instituții ale statului și în special Directoratului Național de Securitate Cibernetică pentru faptul că a intervenit imediat ce au fost anunțați cu specialiști pentru a limita orice fel de efect suplimentar și pentru a începe corecțiile. Dar profit de această ocazie, ca ministru al Digitalizării, să spun că fiecare instituție și conducere a fiecărei instituții trebuie să trateze securitatea cibernetică drept prioritate zero. Să colaboreze cu toate instituțiile statului și mai ales cu DNSC-ul, pentru că legislația este clară, instituțiile statului trebuie să fie înregistrate dacă au infrastructură critică, trebuie să trimită niște alerte la timp, trebuie să asculte sfaturile de DNSC, pentru că altfel lăsăm, fără să ne dăm seama, portițe în sisteme”, a eplicat ministrul.

Irineu Darău este de părere că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară putea desfășura o activitate de prevenție mai intensă și putea fi mai bine pregătită pentru un astfel de atac.

Ministrul a explicat că, deși riscul nu poate fi eliminat complet, o apărare informatică mai bine construită reduce semnificativ șansele de reușită ale atacurilor. El a atras atenția că atât în sectorul public, cât și în mediul privat, securitatea cibernetică este uneori tratată ca o prioritate secundară.

„Eu vă spun, sunt informatician de profesie, niciodată nu poți să reduci la zero riscul de atac cibernetic. Cred însă că foarte multe instituții, inclusiv ANCPI, mai au de lucru în prevenție, în a-și întări securitatea propriilor software. Și, din câte știu, a fost o lungă corespondență între ANCPI, DNSC, posibil și alte instituții, prin care au fost informați, sfătuiți. Așa cum DNSC, să știți, avertizează foarte multe instituții ale statului, inclusiv ministere, privind posibile vulnerabilități și acesta este apelul pe care îl fac public, repet, către orice conducător de instituție din România”, a mai spus ministrul.

În perioada următoare, Ministerul Digitalizării, împreună cu DNSC și alte instituții, intenționează să continue campaniile de informare, să transmită ghiduri și să organizeze sesiuni dedicate securității cibernetice. Cu toate acestea, responsabilitatea aplicării măsurilor de protecție revine conducerii fiecărei instituții.

Ministrul a mai precizat că în ultimele zile au circulat numeroase informații neverificate despre atacul asupra ANCPI. El a explicat că atacurile cibernetice sunt complexe și exploatează numeroase vulnerabilități tehnice, care nu se rezumă la parole slabe, ci pot include și deficiențe ale aplicațiilor software.

„Consider că ANCPI putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă și probabil să fim mult mai pregătiți pentru astfel de atacuri. Repet, nu sunt ipocrit, nu pot să spun că vreodată riscul de atac se poate reduce la zero, dar știți cum e, exact ca la război hibrid sau război simplu, cu cât apărarea este mai bună, cu atât atacurile vor eșua. Trag un semnal de alarmă pentru că foarte multe instituții, uneori și în mediul privat, ca să fiu foarte cinstit, deprioritizează securitatea cibernetică. Apelul meu, ca ministru, pentru că nu am responsabilități directe asupra altor instituții, este să prioritizeze securitatea cibernetică și împreună cu DNSC și cu alte instituții vom încerca încă o dată, pentru că s-a întâmplat de multe ori, în perioada următoare să atragem atenția asupra acestor aspecte, să informăm, să trimitem ghiduri, să facem sesiuni de informare, dar mai mult intră în responsabilitatea conducătorilor de instituții. Să știți, în ultimele zile au circulat multe zvonuri legate de aceste atacuri. Atacurile sunt complexe și sunt foarte multe portițe tehnice prin care dacă nu se face securizarea cum trebuie, se poate intra. De multe ori nu e vorba despre parole simple, ci sunt multe alte vulnerabilități, sunt software care pot fi exploatate”, a subliniat Irineu Darău.

Potrivit lui Irineu Darău, doar la finalul investigației ANCPI va putea comunica dacă au existat date expuse, pierdute sau compromise. În prezent, instituția lucrează la restaurarea tuturor datelor, iar obiectivul este ca la final să poată demonstra că informațiile nu au fost pierdute.

Ministrul a subliniat și importanța resursei umane în domeniul securității cibernetice. El a arătat că Ministerul Digitalizării a propus, în cadrul discuțiilor privind legea salarizării, ca specialiștii în dezvoltare software și securitate cibernetică din sectorul public să beneficieze de salarii competitive. În opinia sa, fără profesioniști bine pregătiți și remunerați comparabil cu cei din mediul privat, digitalizarea și securitatea cibernetică nu pot fi dezvoltate eficient. De asemenea, ministrul consideră că Directoratul Național de Securitate Cibernetică trebuie consolidat, deoarece reprezintă una dintre principalele structuri care intervin rapid în cazul atacurilor informatice asupra instituțiilor statului.