Suspiciuni privind un atac cibernetic la MIPE. Surse: Baza de date cu proiectele PNRR ar fi fost ștearsă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar fi fost vizat de un atac cibernetic de amploare, potrivit unor surse din instituție. Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial informațiile, iar amploarea incidentului rămâne neclară.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar fi fost ținta unui atac cibernetic joi, 16 iulie, potrivit unor surse din cadrul instituției citate de stiripesurse.ro.

Conform informațiilor apărute, atacatorii ar fi reușit să pătrundă în sistemele informatice ale ministerului și să șteargă baza de date care conține proiectele și beneficiarii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Deocamdată, nu se cunoaște dacă datele pot fi recuperate din copiile de siguranță și nici dacă acestea au fost copiate înainte de a fi șterse.

Potrivit acelorași surse, departamentul IT al ministerului ar fi solicitat sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Totodată, la cabinetul ministrului ar fi fost convocată o ședință de urgență pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor care trebuie adoptate.

Până la această oră, nu există informații oficiale privind autorii atacului sau modul în care acesta s-ar fi produs.

În prezent, nu există confirmări privind impactul incidentului asupra sistemelor prin care sunt administrate fondurile europene, proiectele aflate în implementare sau comunicarea cu beneficiarii.

De asemenea, nu se știe dacă activitatea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost blocată complet sau dacă o parte dintre sistemele informatice continuă să funcționeze.

Potrivit informațiilor apărute, presupusul atac cibernetic s-ar fi produs în aceeași zi în care Guvernul a anunțat finalizarea procesului de revizuire a PNRR și pregătirea Cererii de plată numărul 5.

Cererea are o valoare brută de 2,66 miliarde de euro, iar autoritățile estimează că România ar urma să încaseze aproximativ două miliarde de euro după evaluarea Comisiei Europene.

MIPE este coordonatorul național al PNRR și are responsabilitatea monitorizării jaloanelor și țintelor asumate, precum și pregătirea documentației necesare pentru cererile de plată. Potrivit Guvernului, termenul-limită pentru utilizarea fondurilor din PNRR este august 2026.

În acest moment, nu există o confirmare oficială că presupusa ștergere a bazei de date afectează depunerea Cererii de plată nr. 5 sau implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.