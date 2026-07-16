Apicultorii obțin mai multă miere decât anul trecut. Prețurile mici și consumul în scădere le afectează însă veniturile

Sezonul apicol din 2026 aduce producții mai bune pentru apicultori față de anul precedent. Cu toate acestea, reprezentanții crescătorilor de albine spun că valorificarea mierii rămâne dificilă, din cauza prețurilor mici și a scăderii consumului.

Vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Harghita, Zöldi István, a declarat că sezonul apicol din acest an poate fi considerat unul peste medie și semnificativ mai bun decât cel din 2025.

Potrivit acestuia, începutul sezonului a fost promițător, însă perioadele reci și ploioase din primăvară au afectat unele familii de albine și, în anumite zone, înflorirea salcâmului.

Chiar și în aceste condiții, producțiile obținute la principalele culesuri, respectiv rapiță, salcâm, tei și floarea-soarelui, au fost apreciate drept satisfăcătoare.

„În linii mari, putem spune că, din punct de vedere apicol, a fost un an (…) mai bun decât mediocru. (…) Mult mai bun decât anul trecut”, a declarat Zöldi István, potrivit Agerpres.

În județul Harghita sunt înregistrați oficial aproximativ 483 de apicultori. Dintre aceștia, aproximativ 10% practică apicultura pastorală, în timp ce restul își desfășoară activitatea în stupine amplasate în județ.

Pentru apicultorii care nu practică pastoralul, producția obținută până în prezent este estimată între 5 și 10 kilograme de miere pentru fiecare familie de albine.

Deși producția este mai ridicată decât anul trecut, apicultorii susțin că piața rămâne dificilă.

Potrivit lui Zöldi István, prețurile oferite de cumpărătorii en gros variază între 8 și 20 de lei pe kilogram de miere. În același timp, mierea din import este comercializată în marile magazine la prețuri cuprinse între 12 și 15 lei pentru un borcan de 950 de grame.

Reprezentantul apicultorilor afirmă că, în aceste condiții, numeroși producători reușesc cu dificultate să își acopere cheltuielile de producție.

Pe lângă problemele legate de prețuri, apicultorii se confruntă și cu reducerea cererii.

Potrivit vicepreședintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Harghita, consumul de miere este în scădere față de anii precedenți.

Acesta a explicat că tot mai mulți consumatori consideră mierea un produs de lux și aleg să își direcționeze bugetul către alte cheltuieli considerate prioritare.