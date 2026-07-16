Apicultorii obțin mai multă miere decât anul trecut. Prețurile mici și consumul în scădere le afectează însă veniturile
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Sezonul apicol din 2026 aduce producții mai bune pentru apicultori față de anul precedent. Cu toate acestea, reprezentanții crescătorilor de albine spun că valorificarea mierii rămâne dificilă, din cauza prețurilor mici și a scăderii consumului.
Producția de miere a fost mai bună decât în 2025, în ciuda vremii capricioase
Vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Harghita, Zöldi István, a declarat că sezonul apicol din acest an poate fi considerat unul peste medie și semnificativ mai bun decât cel din 2025.
Potrivit acestuia, începutul sezonului a fost promițător, însă perioadele reci și ploioase din primăvară au afectat unele familii de albine și, în anumite zone, înflorirea salcâmului.
Chiar și în aceste condiții, producțiile obținute la principalele culesuri, respectiv rapiță, salcâm, tei și floarea-soarelui, au fost apreciate drept satisfăcătoare.
„În linii mari, putem spune că, din punct de vedere apicol, a fost un an (…) mai bun decât mediocru. (…) Mult mai bun decât anul trecut”, a declarat Zöldi István, potrivit Agerpres.
Aproximativ 500 de apicultori sunt înregistrați oficial în județul Harghita
În județul Harghita sunt înregistrați oficial aproximativ 483 de apicultori. Dintre aceștia, aproximativ 10% practică apicultura pastorală, în timp ce restul își desfășoară activitatea în stupine amplasate în județ.
Pentru apicultorii care nu practică pastoralul, producția obținută până în prezent este estimată între 5 și 10 kilograme de miere pentru fiecare familie de albine.
Prețurile mici fac dificilă valorificarea producției
Deși producția este mai ridicată decât anul trecut, apicultorii susțin că piața rămâne dificilă.
Potrivit lui Zöldi István, prețurile oferite de cumpărătorii en gros variază între 8 și 20 de lei pe kilogram de miere. În același timp, mierea din import este comercializată în marile magazine la prețuri cuprinse între 12 și 15 lei pentru un borcan de 950 de grame.
Reprezentantul apicultorilor afirmă că, în aceste condiții, numeroși producători reușesc cu dificultate să își acopere cheltuielile de producție.
Consumul de miere continuă să scadă
Pe lângă problemele legate de prețuri, apicultorii se confruntă și cu reducerea cererii.
Potrivit vicepreședintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Harghita, consumul de miere este în scădere față de anii precedenți.
Acesta a explicat că tot mai mulți consumatori consideră mierea un produs de lux și aleg să își direcționeze bugetul către alte cheltuieli considerate prioritare.
„Faţă de anii precedenţi, (…) consumul de miere a scăzut foarte mult. Din momentul în care se consideră că este un produs de lux, oamenii renunţă, au alte priorităţi”, a mai menţionat Zöldi István.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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