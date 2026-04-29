Senatorii au votat miercuri proiectul de lege cu o majoritate covârșitoare, înregistrând 99 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”. Inițiativa introduce o schemă temporară de ajutor de stat, care se va aplica timp de trei ani, începând din 2026.

Sprijinul este acordat o dată pe an și este calculat la echivalentul în lei a 12 euro pentru fiecare familie de albine, în limita unui plafon total de 93.501,94 mii lei. Finanțarea va fi asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru a accesa ajutorul, apicultorii trebuie să respecte mai multe cerințe legale și administrative. Familiile de albine trebuie să fie înregistrate în baza națională de date până la finalul anului 2025, iar stupinele trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să se afle în proceduri de faliment sau lichidare.

Baza de date este gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, iar autoritățile vor verifica respectarea tuturor condițiilor înainte de acordarea sprijinului.

Pentru o mai bună înțelegere, principalele elemente ale programului pot fi sintetizate astfel:

Element Detalii Perioadă aplicare 2026 – 2028 Tip ajutor Ajutor de stat temporar Valoare sprijin 12 euro / familie de albine (echivalent în lei) Frecvență O dată pe an Buget total maxim 93.501,94 mii lei Sursă finanțare Bugetul de stat (MADR) Condiție esențială Aprobarea Comisia Europeană

Inițiatorii proiectului susțin că sectorul apicol este afectat de o serie de dificultăți structurale. Schimbările climatice, scăderea producției și creșterea costurilor de întreținere pun presiune pe apicultori, în special pe cei mici.

Prin această schemă, statul încearcă să ofere un sprijin minim pentru menținerea stupinelor și pentru evitarea pierderilor majore. Banii pot fi utilizați pentru hrana albinelor în perioadele critice, pentru asigurarea rezervelor de iernare, dar și pentru modernizarea echipamentelor și dezvoltarea infrastructurii de procesare.

Aplicarea efectivă a schemei depinde de avizul Comisia Europeană, deoarece orice ajutor de stat trebuie să respecte regulile europene.

„Schema se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2026 – 2028 şi se va aplica după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat”

Fără acest aviz, programul nu poate intra în vigoare.

Din perspectivă economică, schema oferă un sprijin binevenit, dar limitat. România este unul dintre principalii producători de miere din Uniunea Europeană, însă sectorul este fragmentat și vulnerabil.

Ajutorul poate contribui la stabilizarea activității și la reducerea riscului de abandon, însă nivelul de 12 euro pe familie de albine ridică semne de întrebare privind eficiența pe termen lung. În condițiile creșterii costurilor, impactul ar putea fi mai degrabă unul de susținere punctuală decât de transformare structurală.

Proiectul va merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va fi adoptat și acolo și va primi aprobarea europeană, schema ar putea intra în vigoare începând cu 2026.

Noua lege reprezintă un pas important pentru sprijinirea apicultorilor, însă rămâne de văzut dacă acest ajutor va fi suficient pentru a susține dezvoltarea unui sector esențial pentru agricultura românească.