Normele de poluare auto în UE. Ce înseamnă Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 și Euro 7. Diferențele pe care trebuie să le știe șoferii

Normele Euro reprezintă standardele de poluare impuse de Uniunea Europeană pentru autovehiculele noi. Acestea stabilesc limite maxime pentru emisiile de substanțe poluante, precum oxizii de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile (HC) și particulele fine (PM), scopul fiind reducerea poluării generate de transportul rutier.

De-a lungul anilor, standardele au devenit tot mai stricte, iar fiecare nouă normă a redus cantitatea de poluanți pe care o poate emite un autoturism.

Prima normă europeană privind emisiile poluante a intrat în vigoare pentru autoturismele noi în 1992, devenind aplicabilă din 1993.

Principalele modificări:

catalizatorul a devenit practic obligatoriu pentru motoarele pe benzină;

eliminarea treptată a benzinei cu plumb;

limite pentru emisiile de monoxid de carbon și hidrocarburi.

Norma Euro 2 a redus și mai mult limitele de poluare față de Euro 1.

Au fost înăsprite limitele pentru:

monoxid de carbon (CO);

hidrocarburi (HC);

oxizi de azot (NOx).

Euro 3 a adus o schimbare importantă.

Motoarele au început să fie testate separat pentru:

hidrocarburi;

oxizi de azot.

În această perioadă au apărut sisteme moderne de control al emisiilor și management electronic al motorului.

Norma Euro 4 a redus aproape la jumătate limitele pentru particule și oxizi de azot.

În această perioadă:

filtrele de particule au început să fie utilizate pe scară largă la motoarele diesel;

motoarele au devenit mai eficiente din punct de vedere al emisiilor.

Euro 5 este considerată una dintre cele mai importante norme pentru motoarele diesel.

Principalele noutăți:

introducerea aproape generalizată a filtrelor de particule (DPF);

reducerea semnificativă a emisiilor de particule;

limite mai stricte pentru NOx.

Euro 6 este norma sub care sunt încadrate majoritatea autoturismelor noi aflate în circulație.

Aceasta a redus drastic emisiile de oxizi de azot la motoarele diesel.

Pentru autoturisme:

limita NOx pentru diesel este de 80 mg/km;

au fost introduse testări mai apropiate de condițiile reale de trafic (RDE – Real Driving Emissions).

În cadrul Euro 6 există mai multe variante:

Euro 6a;

Euro 6b;

Euro 6c;

Euro 6d-TEMP;

Euro 6d (cea mai modernă și mai puțin poluantă versiune).

Uniunea Europeană a adoptat și standardul Euro 7, care va înlocui treptat actualele norme pentru vehiculele noi. Pentru autoturisme și autoutilitare, regulile se vor aplica modelelor noi începând din 2027, iar tuturor vehiculelor noi din 2028, în timp ce pentru camioane și autobuze termenele sunt ulterioare.

Principalele noutăți:

limite de emisii valabile pe o perioadă mai lungă din viața automobilului;

reguli privind particulele provenite din uzura frânelor;

cerințe privind particulele generate de anvelope;

cerințe privind durabilitatea bateriilor pentru vehiculele electrice și hibride plug-in;

monitorizarea emisiilor pe întreaga durată de viață a vehiculului.

Cum îți afli norma Euro

Șoferii pot verifica norma de poluare:

în certificatul de înmatriculare;

în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV);

prin verificare la Registrul Auto Român (RAR);

după seria de șasiu (VIN), folosind bazele de date ale producătorilor sau ale autorităților.

Norma de poluare influențează:

accesul în zonele cu emisii reduse (LEZ) din numeroase orașe europene;

valoarea de revânzare a mașinii;

taxele și impozitele aplicate în unele state;

posibilitatea de înmatriculare în anumite țări;

costurile de utilizare pe termen lung.

Pe măsură ce statele europene introduc restricții pentru vehiculele mai poluante, autoturismele încadrate în normele Euro 5 și mai ales Euro 6 și Euro 6d sunt cele mai avantajoase pentru șoferii care circulă frecvent în Uniunea Europeană.