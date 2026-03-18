Uniunea Europeană introduce standardul Euro 7, o reglementare care redefinește modul în care sunt evaluate mașinile din punct de vedere al impactului asupra mediului. Noile norme nu mai vizează doar emisiile de eșapament, ci întregul ciclu de funcționare al vehiculului.

Euro 7 reprezintă cel mai strict set de reguli privind poluarea auto adoptat până acum în Europa. Spre deosebire de standardele anterioare, aceasta introduce o abordare integrată: sunt analizate nu doar gazele eliminate de motor, ci și particulele provenite din uzura frânelor și a anvelopelor.

Această extindere a criteriilor înseamnă că toate tipurile de vehicule intră sub incidența normei, inclusiv mașinile electrice, considerate până recent „zero emisii” doar din perspectiva eșapamentului.

Pentru cei care plănuiesc să cumpere o mașină în următorii ani, Euro 7 devine un factor decisiv. Alegerea unui model conform noilor standarde poate influența:

valoarea de revânzare a autoturismului;

accesul în zone urbane cu restricții de mediu;

costurile de întreținere pe termen lung.

În același timp, noile cerințe tehnice impuse producătorilor pot duce la:

creșterea prețurilor pentru mașinile noi;

reducerea numărului de modele disponibile;

întârzieri în lansarea unor versiuni actualizate.

Un element de noutate major este includerea vehiculelor electrice în reglementare. Euro 7 impune limite pentru particulele generate de frânare și de contactul anvelopelor cu carosabilul, ceea ce înseamnă că nici aceste mașini nu mai sunt complet „neutre” din perspectiva poluării.

În plus, apare un sistem digital de monitorizare în timp real (OBM), care va evalua performanța vehiculului în condiții reale de trafic, nu doar în laborator. Această schimbare crește transparența, dar și responsabilitatea producătorilor.

Aplicarea noilor reguli se va face în mai multe etape:

29 noiembrie 2026 – norma devine obligatorie pentru modelele auto nou lansate;

29 noiembrie 2027 – toate mașinile noi înmatriculate trebuie să respecte Euro 7;

1 iulie 2028 – intră în vigoare limitele privind uzura anvelopelor;

2030 – extinderea regulilor la camioane și autobuze.

Această perioadă de tranziție le oferă producătorilor timp pentru adaptare, dar și cumpărătorilor pentru a lua decizii informate.

Un aspect important pentru șoferii actuali este faptul că Euro 7 nu se aplică retroactiv. Mașinile înmatriculate deja, indiferent dacă respectă normele Euro 4, 5 sau 6, pot fi utilizate în continuare fără restricții impuse direct de această legislație.

Așadar, nu există obligația de a schimba urgent vehiculul din cauza noilor reguli.

Euro 7 introduce standarde clare pentru fiabilitate și durată de viață:

sistemele de control al emisiilor trebuie să funcționeze eficient timp de minimum 8 ani sau 160.000 km;

bateriile mașinilor electrice trebuie să păstreze cel puțin 72% din capacitate după 8 ani.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a proteja consumatorii și pentru a reduce costurile ascunse asociate degradării rapide a componentelor.

Pentru a afla ce standard respectă un autoturism, șoferii pot consulta certificatul de înmatriculare. Informațiile relevante se găsesc în câmpurile V.9 sau 14.1.