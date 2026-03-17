Primăria Sectorului 1 a anunțat introducerea unui nou serviciu digital destinat șoferilor care vor să afle dacă autoturismul lor a fost ridicat de pe domeniul public. Potrivit instituției, verificarea poate fi făcută direct pe site-ul primăriei.

Autoritățile au transmis că utilizatorii trebuie să acceseze butonul „Verifică autovehiculul”, disponibil pe prima pagină a site-ului, în secțiunea Servicii online – Ridicări vehicule. După introducerea numărului de înmatriculare, sistemul arată dacă mașina se află sau nu în depozitul vehiculelor ridicate.

Primăria Sectorului 1 a precizat că acest instrument permite verificarea rapidă a situației unei mașini, fără a mai fi necesare deplasări sau apeluri telefonice.

„Verificaţi online dacă v-a fost ridicată maşina. Am lansat pe site-ul Primăriei Sectorului 1 un nou serviciu online prin care puteţi afla rapid dacă autoturismul dumneavoastră a fost ridicat de pe domeniul public. Tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi butonul ‘Verifică autovehiculul’, disponibil pe prima pagină a site-ului primăriei, în secţiunea Servicii online – Ridicări vehicule, şi să introduceţi numărul de înmatriculare al maşinii. Noul instrument vă ajută să verificaţi rapid dacă maşina se află în depozitul de vehicule ridicate, fără drumuri inutile sau telefoane pentru verificări”, informează Primăria Sectorului 1.

Potrivit informațiilor transmise de primărie, autoturismele pot fi ridicate atunci când sunt parcate neregulamentar pe domeniul public.

Printre situațiile în care se poate dispune ridicarea unui vehicul se numără parcarea pe treceri de pietoni, pe spații verzi, pe locuri rezervate persoanelor cu dizabilități sau pe locuri destinate încărcării vehiculelor electrice.

De asemenea, autoritățile pot ridica mașinile care blochează accesul în parcări de reședință sau în instituții publice, cum ar fi spitale, școli sau sedii administrative.

În aceeași categorie intră și vehiculele abandonate sau fără stăpân care se află pe terenuri aparținând domeniului public.

Ridicarea vehiculelor este dispusă la solicitarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 1 sau a Brigăzii de Poliție Rutieră.

Autoturismele ridicate pentru parcare neregulamentară pot fi recuperate de la adresa Strada Parcului nr. 65, vizavi de Monitorul Oficial.

În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Legii nr. 421/2002, acestea pot fi recuperate de la adresa Șoseaua Odăii nr. 3–5.

Autoritățile au transmis că restituirea mașinilor se face proprietarului sau unei persoane împuternicite, după întocmirea procesului-verbal de contravenție și achitarea tarifelor pentru ridicare, transport și depozitare.

Pentru autovehiculele parcate neregulamentar, taxa este de 425 de lei pentru cele cu masa de până la 5 tone și de 545 de lei pentru cele care depășesc această greutate. Suma include costurile de ridicare, transport și depozitare.

În plus, este percepută o taxă de depozitare de 25 de lei pe zi, calculată din momentul în care vehiculul ajunge în parcul auto. Plata se face la sediul din Strada Parcului nr. 65.

În cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, taxa de recuperare este de 2.000 de lei, conform legislației în vigoare, și se achită la sediul Direcției Generale Poliția Locală din Calea Griviței nr. 208–210.

Pentru informații suplimentare, proprietarii mașinilor ridicate pot apela Dispeceratul Poliției Locale Sector 1, disponibil permanent.