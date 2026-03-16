Autoritățile din Timișoara au anunțat că în oraș vor fi instalate radare fixe integrate în sistemul e-Sigur al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Testele pentru noile echipamente încep chiar de astăzi. În următoarele zile, după finalizarea verificărilor tehnice, vor putea fi emise și primele amenzi.

Sistemul va permite identificarea automată a șoferilor care depășesc viteza legală. După constatarea abaterii, amenda va fi trimisă proprietarului vehiculului prin poștă.

Până acum, în Timișoara existau sute de camere de supraveghere și radare care înregistrau abateri rutiere. Totuși, aceste sisteme nu puteau fi utilizate pentru sancționarea șoferilor deoarece nu erau compatibile cu sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Digi24.

Autoritățile au achiziționat recent două radare noi compatibile cu sistemul informatic al Poliției Române. În prezent, echipamentele se află în etapa de verificare metrologică.

După finalizarea acestei proceduri, radarele vor fi conectate la sistemul e-Sigur și vor putea transmite automat datele către poliție. Cele două dispozitive sunt instalate în intersecții din Timișoara.

Autoritățile estimează că primele sancțiuni vor fi emise la scurt timp după finalizarea testelor.

Potrivit datelor colectate până acum, în Timișoara sunt înregistrate lunar aproximativ 20.000 de treceri pe roșu la semafor.

Viceprimarul orașului, Ruben Lațcău, a declarat că există un fenomen extins de indisciplină în trafic. El a explicat că această situație este cauzată în mare parte de lipsa unor măsuri de control și sancționare.

„Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, e de părere viceprimarul orașului Ruben Lațcău.

Autoritățile locale consideră că introducerea radarelor conectate la sistemul e-Sigur ar putea contribui la reducerea încălcărilor regulilor de circulație.

După punerea în funcțiune a noilor radare, autoritățile intenționează să extindă sistemul și în alte zone ale orașului.

Planul este ca astfel de echipamente să fie instalate în toate intersecțiile aglomerate din Timișoara.

Prin acest sistem, autoritățile speră să reducă numărul accidentelor și să crească respectarea regulilor de circulație.