În noaptea de vineri (15 mai 2026) spre sâmbătă (16 mai 2026), Poliția Română a coordonat o acțiune, la care au participat polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră și Serviciul Canin în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român. Scopul a fost creșterea gradului de siguranță rutieră pe arterele din București, prevenirii accidentelor de circulație înregistrate pe fondul comportamentului agresiv și diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare.

În cadrul acțiunii s-a urmărit cu precădere starea tehnică a autovehiculelor prin verificarea:

sistemului de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante;

sistemului de frânare;

mecanismului de direcție;

instalației de iluminare/semnalizare și echipamente electrice;

existenței și autenticității seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor;

vizibilității și legalitatea montării și utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate, dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, decât cele omologate;

sistemului de rulare (punți, roți, anvelope și suspensie);

corectitudinii datelor din certificatul de înmatriculare și concordanța acestora cu datele și caracteristicile tehnice ale vehiculelor;

deținerii inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia;

aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător.

În urma activităților de control desfășurate, polițiștii rutieri au aplicat 54 de sancțiuni contravenționale (22 moto și 32 auto) și 163 de cazuri filmate cu aparatul radar, în valoare de 44.347,5 de lei, după cum urmează:

13 pentru modificări neomologate;

13 pentru alte deficiențe tehnice;

5 pentru adoptarea unui comportament agresiv;

23 pentru alte abateri prevăzute de legislația rutieră.

Polițiștii rutieri au reținut:

7 permise de conducere, dintre care 5 pentru adoptarea unui comportament agresiv, 1 pentru consum de alcool și 1 pentru neacordare prioritate pietoni;

27 de certificate de înmatriculare, pentru deficiențele tehnice constatate în urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Registrului Auto Român (10 moto și 17 auto);

13 seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare (7 moto și 6 auto).

O femeie a condus un autoturism în zona Calea Victoriei și a adoptat un comportament agresiv prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjenii persoanele aflate în zona drumului public. Ea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 810 lei, fiind dispusă măsura reținerii permisului de conducere pe o perioadă de 30 de zile.

Un bărbat a condus o motocicletă pe calea Victoriei, iar în urma controlului efectuat de polițiștii rutieri în colaborare cu inspectorii Registrului Auto Român (RAR), s-a constatat faptul că prezintă mai multe deficiențe tehnice și anume: motocicleta are modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare noxe, iar plăcuța de înmatriculare era deteriorată și nu era montată pe suportul special destinat.

El a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului și a plăcuței de înmatriculare până la remedierea deficiențelor.

Poliția Română informează șoferii că aceste acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare, în vederea asigurării respectării cadrului legal care reglementează circulația vehiculelor pe drumurile publice, precum și pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul participanților la trafic asupra riscurilor generate de utilizarea autovehiculelor care nu îndeplinesc condițiile tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și utilizarea conform destinației.