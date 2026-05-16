Sezonul estival 2026 aduce reguli riguroase pentru cei care aleg litoralul românesc, autoritățile punând un accent deosebit pe protejarea domeniului public și a mediului înconjurător.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 19/2006, plaja este considerată domeniu public de interes național, motiv pentru care accesul cu orice tip de vehicul motorizat, precum mașini, ATV-uri sau motociclete, este strict interzis pe nisip. Cei care ignoră această interdicție riscă cele mai drastice sancțiuni, amenzile fiind cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Totodată, camparea este ilegală pe întreaga lungime a țărmului, turiștii fiind obligați să apeleze exclusiv la campinguri autorizate pentru a evita amenzi între 500 și 1.000 de lei.

În ceea ce privește prezența animalelor de companie, legislația a fost nuanțată prin Legea nr. 106/2023, însă restricțiile rămân clare. În perioada 1 mai – 30 septembrie, accesul câinilor pe plajă este permis doar cu acordul explicit al operatorului de sector și cu condiția ca aceștia să fie ținuți în lesă, purtând botniță în cazul raselor periculoase. Proprietarii au obligația legală de a colecta excrementele, iar accesul în apă poate fi interzis dacă deranjează ceilalți turiști, nerespectarea acestor norme atrăgând amenzi între 100 și 1.000 de lei.

Protecția mediului este o altă prioritate, fiind interzisă îngroparea chiștoacelor în nisip sau abandonarea deșeurilor, fapte ce pot fi sancționate cu sume între 1.000 și 2.500 de lei. Mai mult, distrugerea florei protejate de pe dune, cum este celebra garofiță de nisip, este strict pedepsită, iar utilizarea ambalajelor de sticlă pe plajă este interzisă de mulți operatori din motive de siguranță.

O noutate majoră în anul 2026 este reprezentată de noile zone de „Plajă Publică”, instituite prin legislația din 2025. Aproximativ 20% din suprafața plajelor este acum gestionată direct de primării, aceste sectoare fiind dedicate exclusiv relaxării pe prosop, fără activități comerciale, șezlonguri de închiriat sau beach-baruri direct pe nisip. Pe sectoarele private, se aplică „Regula celor 30%”, care obligă operatorii să lase o porțiune din suprafață liberă pentru turiștii cu cearșafuri. Turiștii trebuie să știe că nu au voie să se așeze cu prosopul în zona dedicată șezlongurilor dacă spațiul de 30% este disponibil, iar operatorii nu pot bloca accesul celor care nu doresc să plătească pentru șezlong.

Conform noului „Ghid de ocupare a plajelor”, publicat pe 8 mai 2026, a fost stabilită o zonă de contact cu apa, de aproximativ 5-10 metri, care trebuie să rămână complet liberă pentru circulația pietonală și intervențiile de urgență. Este strict interzisă instalarea șezlongurilor sau a prosoapelor în acest culoar. În plus, din aprilie 2026, ANPC a impus crearea unor zone marcate explicit pentru nefumători, unde fumatul este interzis sub sancțiunea amenzilor pentru poluarea cu microplastic, controalele fiind mult mai dese în acest an.

Ordinea publică și liniștea sunt, de asemenea, monitorizate strict de Jandarmerie. Nudismul este permis doar în zonele tradiționale consacrate și semnalizate din Vama Veche, Costinești sau Delta Dunării, fiind interzis în restul stațiunilor. Poluarea fonică provocată de boxele portabile date la maximum este vizată de sancțiuni imediate, la fel ca și comerțul ambulant neautorizat cu produse precum porumb sau gogoși. Utilizarea dronelor este și ea supusă regulilor EASA; ridicarea acestora de pe plajă este permisă doar operatorilor înregistrați la AACR, iar zborul deasupra mulțimilor fără autorizație poate duce la confiscarea aparatului pe loc de către poliție sau paza de coastă.

Siguranța în apă rămâne critică, iar legislația actuală transformă nerespectarea distanței față de înotători în infracțiune. Ambarcațiunile și skijet-urile nu au voie să pătrundă în zonele de îmbăiere marcate cu balize, având obligația de a folosi doar culoarele speciale de lansare.