Hidroelectrica a raportat venituri de 3,129 miliarde lei, în creștere cu 67% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 47% și o marjă netă de 42%.

La 31 martie 2026, portofoliul de furnizare al companiei includea 1.312.627 de locuri de consum, în creștere cu 108% comparativ cu perioada similară din anul precedent, când erau înregistrate 630.927 de locuri de consum.

Creșterea de 681.700 de locuri de consum reflectă atât atragerea unui număr ridicat de clienți casnici, cât și extinderea semnificativă în segmentul noncasnic.

Hidroelectrica a raportat în primul trimestru din 2026 o creștere semnificativă a producției nete de energie electrică, de aproximativ 36% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la un total de 3.608 GWh.

„Debitul Dunării a ajuns la un nivel normal de aproximativ 6.900 mc/s -peste nivelul înregistrat în primele luni ale lui 2025. Având în vedere că această valoare înregistrată a hidraulicităţii s-a manifestat într-un interval limitat de timp, s-a impus o valorificare rapidă a acestui aport de energie produsă, direcţionându-l preponderent către piaţa angro. Astfel, cantităţile vândute pe acest segment au crescut cu 51% comparativ cu T1 2025”, precizează sursa citată.

Hidroelectrica a înregistrat în perioada ianuarie–martie 2026 o creștere de 85% a veniturilor din piața angro față de trimestrul I al anului precedent, evoluție susținută de majorarea volumelor vândute și de condițiile hidrologice favorabile.

Compania a urmărit prin strategia comercială maximizarea valorii fiecărui MWh produs, valorificând flexibilitatea grupurilor hidro pentru a optimiza veniturile din segmentul angro. Volumele suplimentare de energie au fost tranzacționate eficient, contribuind semnificativ la rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2026.

În același timp, veniturile din furnizare au crescut cu 72%, ajungând la 1,127 miliarde lei, față de 655 milioane lei în perioada similară din 2025. Evoluția reflectă atât optimizarea portofoliului și a strategiei comerciale, cât și extinderea bazei de clienți și creșterea cantităților de energie livrate.

„Pentru a rămâne competitivă într-un mediu caracterizat de o presiune crescută asupra marjelor comerciale şi o mobilitate accentuată a consumatorilor, compania a ajustat permanent structura ofertelor comerciale, urmărind atât menţinerea atractivităţii produselor proprii, cât şi fidelizarea portofoliului existent de clienţi”, precizează sursa citată.

Hidroelectrica a raportat o creștere de 13% a veniturilor din echilibrare în primele trei luni din 2026, acestea ajungând la 97 milioane lei, față de 86 milioane lei în aceeași perioadă din 2025. Evoluția a fost determinată de majorarea cu 53% a volumului de energie tranzacționat, contrabalansată de scăderea cu 26% a prețului de vânzare.

În același interval, veniturile din servicii de sistem au crescut cu 73%, până la 71 milioane lei, comparativ cu 41 milioane lei în primele trei luni ale anului precedent. Totodată, alte venituri din contractele cu clienții au înregistrat un avans de 5%, ajungând la 21 milioane lei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România, cu un portofoliu bazat integral pe surse regenerabile și principal furnizor de servicii tehnologice esențiale pentru Sistemul Energetic Național.