Premierul Ilie Bolojan susține că Hidroelectrica a făcut prea puține investiții în ultimii ani și a ales să prioritizeze profitul pe termen scurt, în locul unor proiecte care ar fi adus beneficii directe consumatorilor.

„Când Hidroelectrica alege profitul pe termen scurt și bonusurile în locul investițiilor strategice, pierd nu doar compania, ci mai ales românii, care ajung să plătească o energie mai scumpă decât ar fi fost necesar”, susține premierul.

Ilie Bolojan a explicat că una dintre soluțiile care ar fi putut reduce semnificativ costurile era instalarea unor baterii de stocare lângă barajele aflate pe cursurile de apă din afara zonelor montane.

Potrivit acestuia, energia electrică produsă în exces în intervalul de la prânz ar fi putut fi stocată și eliberată seara, când cererea este mai mare și prețurile cresc.

Premierul a declarat că o astfel de strategie ar fi adus profituri mai mari pentru companie și ar fi redus prețurile din piața de energie cu 20-30% pentru consumatorii din România.

El a spus că, în lipsa acestor investiții, s-au menținut spații importante pentru tranzacțiile zilnice din piața de energie, ceea ce a permis unor actori să obțină câștiguri mai mari din aceste operațiuni.

Ilie Bolojan a afirmat că, în loc să direcționeze resursele către investiții strategice, conducerea companiei a preferat acordarea unor bonusuri mari de performanță.

Premierul a susținut că aceste bonusuri ajungeau la sume cuprinse între 150.000 și 180.000 de euro, pe lângă salariile deja ridicate ale conducerii.

El a declarat că această situație reprezintă un exemplu de folosire ineficientă a banului public și a spus că românii sunt cei care suportă consecințele prin facturi mai mari la energie.

Potrivit premierului, atunci când Hidroelectrica alege câștigul imediat în locul investițiilor pe termen lung, nu pierde doar compania, ci întreaga economie.

„Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri. (…) Dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat de un an-doi niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. (…) Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piețe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150-180 de mii de euro pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. (…) Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

În același context, Hidroelectrica a publicat în această săptămână o nouă ofertă destinată clienților casnici, valabilă pentru lunile mai și iunie 2026. Oferta se adresează exclusiv clienților noi și prevede un tarif fix de 0,45 lei/kWh pentru energia activă, fără a include tarifele de rețea și taxele suplimentare.

Compania precizează că acest preț este garantat pe întreaga durată a contractului, respectiv 12 luni.

Față de oferta din aprilie, noile condiții sunt mai puțin avantajoase. În luna precedentă, clienții beneficiau de un tarif de 0,40 lei/kWh în primele trei luni, după care prețul urca la 0,45 lei/kWh pentru restul perioadei contractuale.

În noua variantă, tariful de 0,45 lei/kWh se aplică încă de la început, fără perioada inițială cu preț redus, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru noii consumatori încă din prima lună.