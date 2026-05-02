Noi întreruperi de energie electrică anunțate pentru începutul lunii mai. În București, întreruperile sunt programate pe parcursul mai multor zile și afectează diferite sectoare. Luni, 4 mai, în Sectorul 2 sunt vizate Strada Paul Greceanu, la numărul 10, tronsonul dintre străzile Polonă și Aurel Vlaicu, precum și strada Polonă, în intervalul 09:00 – 17:00, potrivit informațiilor transmise de Rețele Electrice Muntenia.

În aceeași zi, în Sectorul 4, sunt afectate Strada Salinei și străzile Gheorghe Vasilescu, David Ilie, Rămășagului, Mînca Dumitru, Prăsilei și Peronii, între orele 11:00 – 15:00. Marți, 5 mai, întreruperile vizează Sectorul 1, pe Bulevardul Ion Mihalache și în perimetrul delimitat de străzile Gala Galaction, Maior Alexandru Câmpeanu, General Barbu Vlădoianu și Ion Neculce, în intervalul 09:00 – 17:00.

Miercuri, 6 mai, sunt afectate mai multe zone din Sectorul 2, inclusiv Strada Sfântul Ștefan și arterele adiacente precum Plantelor, Popa Soare, Romulus, Dr. Burghelea, Pictor Romano, Ștefan Mihăileanu, Argetoaia și Mântuleasa, între 09:00 – 17:00. Tot în aceeași zi, pe Șoseaua Gherase, între străzile Corabia și Comarnic, precum și pe strada Teofil, întreruperile sunt programate între 09:00 – 15:00.

În județul Ilfov, lucrările afectează mai multe localități. Luni, 4 mai, sunt programate întreruperi în Pantelimon, pe Strada Sfântul Gheorghe, inclusiv pentru agenți economici precum Complex Palmipe, în intervalul 09:00 – 17:00. Tot luni, sunt vizate localitățile Mogoșoaia, pe străzile Colentina, Violetelor, Brazilor, Viilor, Doctor Claudiu Tănăsescu, 8 Martie, Stadionului, 1 Iunie, Plantelor și străzile adiacente, precum și Izvorani, pe străzile Nicolae Grigorescu, Grădinarilor, Mihai Eminescu, Vintilă Brătianu, zona Complexului Olimpic, CAP și străzile adiacente, toate în intervalul 09:00 – 17:00.

Marți, 5 mai, întreruperile sunt programate în Tâncăbești, pe DN București-Ploiești între strada IC Băicoianu și Pădurea Tâncăbești, precum și pe strada Ion Creangă și zonele adiacente, dar și în Corbeanca, pe numeroase străzi precum Pomilor, Ankara, Belgrad, Berna, Chișinău, Sofia, San Marino, Berlin, Amsterdam, Zagreb, Praga, Dublin, Lisabona și Varșovia, între 09:00 – 17:00.

Miercuri, 6 mai, sunt afectate Măgurele, pe Strada Inului, între 08:00 – 15:00, dar și Corbeanca, inclusiv zona stației de betoane Tamași și numeroase străzi precum Garoafei, Trandafirului, Potcovarilor, Unirii, Crinului, Ateneului, Conacului, Bisericii, Burlacului, Căminului, Târnăveni, Malu cu Flori, Cartier Hystria, Câmpului, Atena, Londra și Viena, în intervalul 09:00 – 17:00. Tot miercuri, în Buftea sunt afectați agenți economici precum Buftea Family Residence.

Joi, 7 mai, întreruperile vizează din nou Mogoșoaia, inclusiv Cartierul Ecovillas și străzile Halaicului, Tudor Arghezi, Marin Preda, Tipografilor, Prelungirea Colentina, Zamfirei, Moțocului, Heleșteului, Stupinei, Stadionului și Crinului, între 09:00 – 17:00.

Vineri, 8 mai, sunt programate lucrări în Moara Vlăsiei, pe Strada Unirii și în zonele Gemenilor, Drumul Teilor, Libertății, Drumul Mic, Virtuții, Cazanului, Cireșilor, Merilor și Humorului, în același interval orar.

În județul Giurgiu, întreruperile sunt extinse și afectează mai multe localități pe parcursul întregii săptămâni. Luni, 4 mai, sunt vizate Cetatea, pe Strada Gării, Comasca pe străzile Principală, Pandele, Banului și Cărăușilor, Vadu Lat, inclusiv agenți economici precum stațiile PTA 8565 Gara Vadu Lat și PTA 8378 Transgaz și întreaga localitate Obedeni, Crucea de Piatră pe străzile Dealu Doamnei, Sfântul Ilie, Izlazului, Eternității și Monumentului, precum și Brăniștari pe străzile Bisericii, Padinei, Tufanului, Nisipari și DJ411, toate în intervalul 09:00 – 17:00.

Marți, 5 mai, continuă întreruperile în Comasca și Brăniștari pe aceleași artere, dar și în Bolintin-Vale pe DJ601E și pe Strada Republicii, unde sunt afectați inclusiv agenți economici precum o spălătorie auto și o benzinărie. Sunt vizate și localitățile Crevedia Mică, pe DN61 și pe străzile Eternității, Pe Deal, Neajlovului și Șoseaua Principală, Cetatea pe străzile Sfântul Petru și Poeniței, precum și întreaga localitate Căscioarele.

Miercuri, 6 mai, întreruperile continuă în Crucea de Piatră, Crevedia Mare, unde sunt afectați și agenți economici precum magazinul Profi, Școala Generală și Primăria, dar și în Comasca, Brăniștari și întreaga localitate Cetatea.

Joi, 7 mai, sunt vizate din nou Căscioarele, Crevedia Mare, inclusiv zona dispensarului medical și străzile La Munteanu, Cireșului, Tunari și Drumul Pădurarului, Comasca și Cetatea, unde întreruperile afectează întreaga localitate.

Vineri, 8 mai, lucrările continuă în Comasca și în localitatea Gogoșari, pe străzile Ulmilor, Asociației, Bobei Constantin, Gârlei și Veterinarului.

Rețele Electrice Muntenia precizează că aceste întreruperi sunt temporare și necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a rețelei de distribuție a energiei electrice, în contextul lucrărilor programate de modernizare și mentenanță.