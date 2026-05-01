Subvențiile pentru fermieri sunt incluse într-un pachet de acte normative aflate în procedură de aprobare accelerată, astfel încât să nu fie afectate de eventuale schimbări guvernamentale. Executivul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură, iar ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a confirmat că autoritățile încearcă să finalizeze deciziile esențiale pentru agricultură înainte de vot.

În acest context, oficialii guvernamentali au subliniat că fermierii nu trebuie să resimtă blocaje administrative sau întârzieri în acordarea sprijinului financiar, în pofida incertitudinilor politice, iar Tanczos Barna a insistat că măsurile vor fi adoptate în regim de urgență pentru a asigura continuitatea plăților.

„Avem pe circuitul de avizare, de asemenea, câteva acte normative importante care vor fi aprobate înainte de votul de săptămâna viitoare cu privire la moțiunea de cenzură depusă. Aici vom aproba, cel târziu luni, ajutorul pentru energia electrică la irigații. Vom aproba pentru culturile de usturoi și cartofi acele scheme de sprijin care sunt deja uzuale și se aprobă an de an aproape. Pentru sere/solarii pentru tomate, la fel, o schemă de sprijin”, a spus Tanczos Barna.

Pe lângă aceste măsuri, autoritățile au confirmat că se lucrează și la reglementări pentru investițiile în energie regenerabilă, destinate sectorului agricol, în special proiectelor fotovoltaice și eoliene.

„Şi avem pe circuitul de avizare o ordonanţă de urgență extrem de importantă din punctul de vedere al PNRR-ului, un jalon cu o corecție financiară foarte mare. Dacă nu se realizează, am găsit varianta comună cu ministerele de resort și aceste ținte de accelerare pentru investiții în fotovoltaice și eoliene se vor reglementa, la fel, printr-o ordonanţă de urgență care va intra pe ordinea de zi cel târziu luni, săptămâna viitoare”, a punctat Tanczos Barna.

În paralel cu aprobarea noilor scheme, instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii continuă plățile deja începute pentru fermieri, în special cele gestionate de APIA.

Aceste plăți vizează programele de mediu și climă, considerate prioritare în cadrul politicilor agricole europene și naționale, iar o parte dintre ele sunt deja în conturile beneficiarilor.

„Sunt în derulare plățile pentru mediu și climă, sunt în plată PD-05 și PD-28. Sunt scheme de sprijin care de obicei ajung mai devreme în conturile fermierilor. Aceasta este situația în momentul de față. Dar astăzi am avut o întâlnire atât cu AFIR-ul, cât și colegii din minister. Vom continua discuțiile mâine dimineață, la 8 și jumătate, cu APIA, pentru a face tot posibilul pentru ca, în câteva zile, săptămâni, să ajungă în contul fermierilor și restul de un un miliard 700 de milioane de lei de la AFIR pe aceste forme de sprijin de mediu și climă”, a declarat ministrul.

În acest proces sunt implicate și alte instituții-cheie, precum AFIR și MADR, care gestionează fluxurile financiare și autorizările necesare.

Un capitol important al subvențiilor pentru fermieri îl reprezintă Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), pentru care Guvernul a aprobat deja plafoanele financiare aferente anului de cerere 2025.

Aceste sume sunt împărțite între sectorul vegetal și cel zootehnic, iar procedurile de calcul și autorizare sunt în desfășurare la APIA.

Plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) pot fi demarate după ce Guvernul a aprobat plafoanele pentru sectorul zootehnic – 610 milioane de lei și pentru sectorul vegetal – 308 milioane de lei. Realist, primele sume pot ajunge în conturi abia de săptămâna viitoare, după mini-vacanța de 1 Mai, ziua de vineri fiind nelucrătoare în sistemul bugetar.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) are la dispoziție banii pentru plata ANT-urilor după ce Guvernul a aprobat miercuri, 29 aprilie, sumele pentru fermieri. Astăzi, joi – 30 aprilie Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate stabili cuantumurile care se vor achita pe hectar și cap de animal urmând ca de luni, 4 mai, în cel mai bun scenariu, plățile să înceapă.

„Suma prevăzută în aceste plafoane, impactul bugetar, de fapt, este de 308 milioane de lei pentru sectorul vegetal, respectiv 610 milioane de lei pentru sectorul zootehnic. Este vorba de peste 180 de milioane de euro, sume care pot intra în procedurile de autorizare la APIA și pot ajunge în conturile fermierilor. Am preluat din mers aprobarea, avizarea acestor acte normative. Fermierii n-au nicio vină și trebuie să primească subvențiile, inclusiv în această perioadă complicată din punct de vedere politic”, a spus ministrul Tanczos.

Totodată, autoritățile au detaliat tipurile de culturi și schemele vizate de aceste plăți, inclusiv pentru sfeclă de zahăr, hamei, tutun, cânepă și sectorul zootehnic, în special bovine și ovine.

„Potrivit ordonanței de urgență care reglementează gestionarea fondurilor FEGA și FEADR, am aprobat ajutoarele tranzitorii pentru anul de cerere 2025. Am aprobat plafoanele pentru sectorul zootehnic și pentru sectorul vegetal, în sectorul vegetal, pentru culturile sfeclă de zahăr, hamei, tutun, cânepă pentru fibră, in pentru fibră și pentru culturile amplasate pe teren arabil. La fel, am aprobat pentru sectorul zootehnic aceste ajutoare extrem de importante pentru schema decuplată de producție pentru specia bovine ANTZ 7, schema decuplată de producție specia bovine sectorul carne ANTZ 8 și schema cuplată de producție specia bovine/caprine ANTZ 9.Impactul bugetar, de fapt, este de 308 milioane de lei pentru sectorul vegetal, respectiv 610 milioane de lei pentru sectorul zootehnic”, a mai punctat Barna.

Tabel sinteză – Subvențiile și plățile pentru fermieri: