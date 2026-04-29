Tanczos Barna a explicat că acordul Mercosur nu afectează doar piața agricolă și fermierii din România, ci are implicații extinse la nivel european, în special pentru sectorul agricol, care nu a fost prioritar în negocieri.

Ministrul a detaliat că impactul nu va genera efecte imediate dramatice, însă presiunile asupra pieței vor deveni vizibile în timp.

„Mercosur este o ameninţare în continuare la adresa fermierilor din Europa, nu doar la adresa fermierilor din România. Cu siguranţă nu vor exista falimente generate imediat de Mercosur. Mercosur este un acord economic care prevede şi alte elemente decât agricultura. Agricultura nu a fost în centrul atenţiei la aprobarea acestui acord”, a declarat Tanczos Barna.

Oficialul a fost întrebat dacă România este pregătită pentru aplicarea acordului începând cu 1 mai și a subliniat că autoritățile sunt conștiente de provocările care vor urma.

În acest context, Tanczos Barna a precizat că rolul Guvernului este de a interveni prin politici publice adaptate noii realități economice, astfel încât fermierii să poată identifica oportunități chiar și într-un mediu concurențial mai dur.

Tanczos Barna a evidențiat că una dintre cele mai sensibile zone afectate de acordul Mercosur este piața cărnii, în special sectorul cărnii de porc, unde competiția este deja intensă la nivel european.

Ministrul a explicat că autoritățile au început consultări extinse cu producătorii, procesatorii și retailerii pentru a identifica mecanisme eficiente de susținere a produselor românești.

„Cel mai important din punctul de vedere a pieţelor astăzi este găsirea unor soluţii pentru piaţa de carne. Am avut zilele trecute mai multe discuţii pe această temă şi vom continua şi mâine discuţia cu producătorii. Săptămâna viitoare cu procesatorii şi cu marile lanţuri de retail pentru a găsi soluţia cea mai bună din punct de vedere de reglementare care să sprijine produsul, carnea de porc proaspătă din România să ajungă pe cel mai scurt lanţ de valorificare la consumatorul din România”, a spus Tanczos Barna.

În paralel, discuțiile instituționale implică Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru a crea un cadru coerent de sprijin.

Ministrul a subliniat că există instrumente prin care producătorii locali pot fi susținuți în competiția cu importurile, mai ales în contextul unei piețe europene extrem de competitive.

„Există soluţii pentru acest lucru, am avut la masă şi ANSVSA-ul, am avrut întâlnire deja şi cu ANPC-ul, cu Protecţia Consumatorilor, deci vom găsi soluţii pentru a sprijini producătorii din ţară ca să livreze marfă de calitate proaspătă, carne de porc proaspătă, de calitate în România. Există o concurenţă acerbă pe această piaţă europeană cărnii de porc. România este o ţară care aduce foarte multe marfă de genul acesta de pe piaţa europeană, care se consideră import. Dar cu siguranţă vom găsi soluţii pentru această problemă”, a afirmat Tanczos Barna.

În completare, oficialul a atras atenția asupra investițiilor semnificative realizate în ultimii ani în sectorul agricol, care trebuie susținute prin politici de piață adecvate.

„Trebuie să vină şi mecanismele de piaţă de sprijin instituţional pentru fermieri, pentru a putea fi siguri că pot vinde în condiţii de piaţă şi concurenţă loială aceste produse”, a adăugat Tanczos Barna.

Tabel de sinteză – Impactul și măsurile discutate de Tanczos Barna privind acordul Mercosur: