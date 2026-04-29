În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit de la Luxemburg, oficialii români au reiterat poziția privind necesitatea unei distribuții mai echilibrate a fondurilor europene.

Secretarul de stat Emil Dumitru a subliniat că România susține în continuare convergența externă a plăților directe.

„România a susţinut constant reducerea decalajelor privind sprijinul pe hectar şi menţine poziţia fermă pentru continuarea convergenţei externe”

Potrivit acestuia, diferențele actuale între state creează dezechilibre majore în competiția din interiorul Uniunii Europene.

Oficialii români au transmis că viitoarea politică agricolă trebuie să combine reguli unitare cu o mai mare libertate pentru statele membre.

„Este foarte important ca sprijinul pe venit să se bazeze pe reguli comune aplicabile tuturor statelor membre, să asigure condiţii echitabile de concurenţă în Uniunea Europeană şi să elimine disparităţile”

În același timp, România cere posibilitatea de a direcționa fondurile către sectoare strategice, în funcție de specificul național.

„Flexibilitatea trebuie să permită direcţionarea sprijinului către tipuri de ferme relevante, cum ar fi fermele integrate vegetal–zootehnic, sprijinirea reînnoirii generaţiilor şi prioritizarea anumitor sectoare”

Discuțiile de la nivel european au loc într-un climat dificil, marcat de efectele războiului din Ucraina asupra pieței agricole și a fluxurilor comerciale.

În paralel, oficialii au analizat și teme precum gestionarea durabilă a pădurilor și prevenirea incendiilor, într-un context climatic tot mai imprevizibil.

România a transmis că va continua să își susțină interesele pentru o politică agricolă adaptată realităților din teren și mai echilibrată din punct de vedere financiar.

Pe plan intern, Tanczos Barna a anunțat că ministerul prioritizează adoptarea actelor normative necesare pentru plata subvențiilor.

„Ştim cu toţii care este situaţia pe scena politică.. Faţă de săptămâna trecută când am fost desemnat de domnul prim-ministru să preiau interimar conducerea ministerului, lucrurile s-au mai schimbat. Ieri a apărut decretul de numire. Tot ieri, pe scena politică a avut loc acel anunţ cu privire la prezentarea unei moţiuni de cenzură.”

În acest context, procedurile au fost accelerate.

„Motiv pentru care ne concentrăm zilele acestea pe actele normative care au fost pe circuit şi în cazul cărora am început resemnarea, reavizarea, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, chiar mâine, să intre în şedinţa de Guvern dacă şi celelalte ministere operează schimbările şi resemnarea actelor normative.”

Ministerul a stabilit cinci domenii principale pentru care se pregătesc actele normative:

„Vorbim aici, în primul rând, de actele normative pentru legume, fructe, pentru spaţii protejate, pentru cartofi, pentru usturoi şi ameliorarea. Sunt cele cinci priorităţi care, astăzi, sunt în circuitul de avizare şi de aprobare.”

Termenul pentru adoptarea acestor măsuri este extrem de scurt.

„Probabil mâine o să avem şedinţa de Guvern, dacă nu, cel târziu joi.”

Ministrul a insistat că instituțiile responsabile trebuie să accelereze plățile către fermieri.

„Cel mai important lucru acum este ca APIA, AFIR-ul, sprijinite de Ministerul de Finanţe să autorizeze plăţile şi să facă plăţi efective, astfel încât subvenţiile să ajungă în contul fermierilor.”

Calendarul agricol impune rapiditate.

„Suntem deja la sfârşitul lunii aprilie, începe luna mai, după mini-vacanţă, deci săptămâna viitoare trebuie să meargă cu viteză maximă plăţile, astfel încât subvenţiile să ajungă la fermieri.”

Pe lângă subvenții, autoritățile se confruntă cu dificultăți majore în sectorul zootehnic.

„Am avut ieri, sâmbătă şi săptămâna trecută discuţii pe aceste teme. Este foarte clar că, dincolo de problema pestei porcine, avem o provocare în ceea ce priveşte mecanismele de piaţă, modalitatea în care sunt introduse pe piaţa din România cantităţi semnificative de carne de porc, de exemplu.”

Oficialii iau în calcul revizuirea modului în care aceste produse ajung pe piață.

„Aici ar trebui să rediscutăm condiţiile şi modul în care se verifică aceste introduceri pe piaţă. Nu sunt importuri, că ele vin de pe piaţă comunitară.”

Ministerul lucrează la soluții împreună cu instituții precum Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

„Am avut o întâlnire, ieri, cu preşedintele ANSVSA. Astăzi am avut o discuţie şi cu vicepreşedintele şi vom propune împreună soluţii pentru a proteja producătorii autohtoni români.”

Un alt punct critic rămâne pesta porcină.

„Fermierii din România trebuie să fie ajutaţi de autorităţi şi pe partea pestei porcine, unde ANSVSA trebuie să fie mult mai activ şi mult mai eficient, altfel acest fenomen nu va fi potolit niciodată în România.”

Ministrul a criticat modul în care sunt distribuite subvențiile în prezent.

„Sprijinul cuplat pentru sectorul zootehnic şi pentru celelalte sectoare este în continuare o temă destul de spinoasă. Nu sunt fericit văzând că pârloaga primeşte mulţi bani şi sectoare importante, cum este producţia de cartofi sau sfecla de zahăr, rămân fără subvenţii.”

Situația este considerată dificil de justificat.

„Este aproape inadmisibil ca sectoare productive, importante pentru economia naţională să rămână în urmă în detrimentul unor sectoare care sunt neproductive, pârloaga de exemplu.”

Presiune dublă pe agricultură

România se află într-un moment critic, prinsă între negocierile europene pentru fonduri mai echitabile și nevoia urgentă de a susține fermierii la nivel intern.

Direcția este clară: mai multă echitate în UE și plăți accelerate acasă, însă provocările din piață și din sectorul zootehnic rămân majore.