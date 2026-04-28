Prețurile la energie ar putea crește cu aproximativ 24% în 2026, urmând să atingă cel mai înalt nivel de după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022, dacă cele mai severe perturbări generate de conflictul din Orientul Mijlociu se vor diminua până în luna mai, potrivit unei analize publicate marți de Banca Mondială și citate de Reuters, respectiv Agerpres.

Raportul instituției arată că o eventuală detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu până în luna mai ar permite o stabilizare treptată a piețelor. Cu toate acestea, riscurile rămân ridicate, iar o escaladare a ostilităților ar putea amplifica presiunile asupra aprovizionării globale.

Un element-cheie îl reprezintă traficul prin Strâmtoarea Ormuz, unde volumele comerciale sunt așteptate să revină gradual la nivelurile anterioare conflictului până în octombrie. Totuși, orice perturbare suplimentară ar putea genera creșteri suplimentare ale prețurilor la energie.

În paralel, instituția estimează că prețurile materiilor prime vor crește cu 16% în 2026, impulsionate în principal de energia mai scumpă, dar și de majorarea costurilor pentru îngrășăminte și metale esențiale.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și blocajele logistice au generat un șoc major pe piața petrolului, considerat de Banca Mondială drept cel mai sever din istorie în materie de aprovizionare.

Conform estimărilor, cotația petrolului Brent ar putea ajunge la 86 de dolari pe baril în 2026, comparativ cu 69 de dolari în 2025. În prezent, prețul este deja cu peste 50% mai mare față de începutul anului.

Există și scenarii mai pesimiste, în care deteriorarea suplimentară a infrastructurii de petrol și gaze ar putea împinge prețul până la 115 dolari pe baril, în cazul în care exporturile sunt afectate pe termen lung.

Impactul acestor evoluții depășește sectorul energetic, generând efecte în lanț asupra întregii economii globale.

„Războiul loveşte economia mondială în valuri cumulate: prima dată prin preţurile mai ridicate la energie, apoi preţurile mai ridicate la alimente şi, în final, o inflaţie mai ridicată, care va determina majorarea dobânzilor şi majorarea costurilor de împrumut”, a avertizat economistul-șef al Banca Mondială, Indermit Gill.

Acesta a subliniat că efectele vor fi resimțite mai puternic în țările sărace, unde populația este mai vulnerabilă la creșterea costurilor de trai.

Creșterea prețurilor la energie influențează direct și sectorul agricol, prin scumpirea îngrășămintelor. Banca Mondială estimează o majorare de 31% a acestor prețuri în 2026, alimentată de un salt de 60% al costului ureei.

Aceste evoluții vor amplifica presiunile asupra producției agricole, reducând veniturile fermierilor și afectând randamentele viitoarelor recolte. În consecință, lanțurile de aprovizionare alimentară ar putea deveni mai fragile.

Pe fondul acestor tensiuni, inflația este prognozată să crească la nivel global. În economiile dezvoltate, rata ar putea ajunge la 5,1% în 2026, comparativ cu 4,7% în anul precedent. În țările în curs de dezvoltare, inflația ar putea urca la 5,8% în cazul prelungirii conflictului.

Impactul se extinde și asupra creșterii economice. Economiile emergente sunt estimate să avanseze cu doar 3,6% în 2026, sub prognoza anterioară de 4%, reflectând presiunile combinate generate de scumpirea energiei și instabilitatea geopolitică.

