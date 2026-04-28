Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat marți, 28 aprilie 2026, că părăsesc OPEC și OPEC+ începând cu 1 mai 2026, provocând o lovitură puternică grupurilor de exportatori de petrol și liderului lor de facto, Arabia Saudită, într-un moment în care războiul din Iran a provocat un șoc energetic fără precedent și a destabilizat economia mondială.

Pierderea EAU, un membru de lungă durată al OPEC, ar putea crea dezordine și slăbi grupul, care a căutat de obicei să prezinte un front unit, în ciuda dezacordurilor interne cu privire la o serie de probleme, de la geopolitică la cotele de producție.

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Mohamed al-Mazrouei, a declarat pentru Reuters că decizia a fost luată după o analiză atentă a strategiilor energetice ale puterii regionale.

Întrebat dacă Emiratele Arabe Unite s-au consultat cu Arabia Saudită, el a spus că Emiratele Arabe Unite nu au ridicat problema cu nicio altă țară.

„Aceasta este o decizie politică, care a fost luată după o analiză atentă a politicilor actuale și viitoare legate de nivelul de producție”, a spus ministrul Energiei din EAU.

„Această decizie reflectă viziunea strategică şi economică pe termen lung a Emiratelor Arabe Unite şi evoluţia profilului lor energetic şi accelerarea investiţiilor în producţia naţională de energie”, scrie și agenţia locală de presă Wam.

Producătorii din Golful Persic membri ai OPEC se confruntă deja cu dificultăți în transportul exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, un punct de strangulare între Iran și Oman prin care trece în mod normal o cincime din petrolul brut și gazul natural lichefiat la nivel mondial, din cauza amenințărilor și atacurilor iraniene împotriva navelor.

Mazrouei a afirmat că această mișcare nu va avea un impact major asupra pieței din cauza situației din strâmtoare.

Însă ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC reprezintă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii” prin umflarea prețurilor la petrol.

Trump a legat, de asemenea, sprijinul militar american pentru țările din Golf de prețurile la petrol, afirmând că, în timp ce SUA apără membrii OPEC, aceștia „exploatează acest lucru impunând prețuri ridicate la petrol”.

Măsura a venit după ce Emiratele Arabe Unite, un centru regional de afaceri și unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului, au criticat statele arabe pentru că nu au făcut suficient pentru a le proteja de numeroasele atacuri iraniene din timpul războiului.

Anwar Gargash, consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, a criticat luni, în cadrul unei sesiuni a Forumului Influențatorilor din Golf, reacția țărilor arabe și a celor din Golf la atacurile iraniene.

„Țările din Consiliul de Cooperare al Golfului s-au sprijinit reciproc din punct de vedere logistic, dar din punct de vedere politic și militar, cred că poziția lor a fost cea mai slabă din istorie. Mă aștept la această poziție slabă din partea Ligii Arabe și nu mă surprinde, dar nu m-am așteptat la asta din partea Consiliului de Cooperare (al Golfului) și sunt surprins de acest lucru”, a spus Gargash.

Element-cheie Detalii Eveniment principal Emiratele Arabe Unite au anunțat ieșirea din OPEC și OPEC+ Context geopolitic Războiul din Iran și tensiunile din Golful Persic Impact asupra OPEC Slăbirea coeziunii și risc de fragmentare a grupului Poziția EAU Decizie politică bazată pe strategii energetice proprii Consultări externe Nu au existat consultări cu alte state, inclusiv Arabia Saudită Probleme logistice Dificultăți de transport prin Strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor Impact asupra pieței Posibilă instabilitate, dar impact limitat pe termen scurt, potrivit EAU Reacția SUA Donald Trump consideră decizia o victorie și critică OPEC Relații regionale Nemulțumiri ale EAU față de reacția slabă a statelor arabe Declarații relevante Critici dure privind lipsa de sprijin politic și militar în regiune Consecințe potențiale Creșterea incertitudinii pe piața petrolului și tensiuni geopolitice accentuate

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, cunoscută și sub numele de OPEC, a fost înființată în 1960 de Irak, Iran, Kuweit, Arabia Saudită și Venezuela. De atunci, organizația s-a extins, ajungând să numere 13 membri.

OPEC se reunește periodic pentru a stabili obiectivele de producție de petrol și pentru a coordona producția, cu scopul de a contribui la gestionarea prețurilor globale ale petrolului pentru întregul grup.

În 2016, în mare parte ca răspuns la scăderea dramatică a prețurilor petrolului determinată de creșteri semnificative ale producției de petrol de șist din SUA, OPEC a semnat un acord cu alte 10 țări producătoare de petrol pentru a crea ceea ce este cunoscut acum sub numele de OPEC+.

Printre aceste 10 țări se număra și al treilea producător mondial de petrol din 2022, Rusia, care a produs 13% din totalul mondial (10,3 milioane de barili pe zi).

Obiectivul declarat al OPEC este de a „coordona și unifica politicile petroliere între țările membre” pentru a asigura prețurile pentru producători, aprovizionarea pentru consumatori și randamentul capitalului pentru investitori, deși grupul este cel mai cunoscut pentru efectul său asupra prețurilor globale ale țițeiului.