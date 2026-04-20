Declarațiile lui Donald Trump marchează o escaladare retorică semnificativă în relația dintre Washington și Teheran, într-un moment în care diplomația pare ultima opțiune viabilă. Liderul american a acuzat Iranul de încălcarea armistițiului, invocând atacuri asupra unor nave europene în Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerțul global cu energie.

Într-o postare amplă pe Truth Social, Trump a susținut că acțiunile Iranului afectează în primul rând economia acestuia, estimând pierderi zilnice de sute de milioane de dolari. În același timp, președintele american a afirmat că Statele Unite ar beneficia indirect, prin redirecționarea transporturilor maritime către propriile porturi.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate către o navă franceză și un cargobot din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei se îndreaptă spre Islamabad, Pakistan vor ajunge acolo mâine seară, pentru negocieri. Iranul a anunțat recent că va închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, deoarece BLOCADA noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să știe, și ei sunt cei care pierd din cauza închiderii strâmtorii, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, mulțumită IRGC, care vrea mereu să fie „tipul dur”! Oferim o ÎNȚELEGERE foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran.

„GATA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor cădea repede, vor cădea ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit să fie făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!", a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Reacția Teheranului a fost promptă și fermă, semnalând că presiunile Washingtonului nu vor schimba poziția strategică a Iranului în privința programului nuclear. Masoud Pezeshkian a respins categoric ideea unui control extern asupra deciziilor suverane ale statului iranian.

Într-un mesaj public, liderul iranian a pus sub semnul întrebării legitimitatea intervenției americane în politica nucleară a țării sale și a reafirmat dreptul Iranului de a-și continua programul conform intereselor naționale.

„Ce fel de persoană este el, încât să priveze o națiune de drepturile sale legitime?”, a declarat liderul iranian, referindu-se la „drepturile nucleare” ale țării sale.

În acest context tensionat, negocierile de la Islamabad sunt considerate decisive. Discuțiile vizează un posibil acord care ar include deblocarea a aproximativ 20 de miliarde de dolari din activele iraniene, în schimbul unor concesii privind stocurile de uraniu îmbogățit.

Totuși, diferențele rămân majore. Statele Unite solicită un moratoriu de două decenii asupra îmbogățirii uraniului, în timp ce Iranul acceptă doar o limitare temporară de cinci ani și respinge transferul materialului nuclear în afara granițelor.

Tensiunile nu se limitează la discursul politic, ci sunt alimentate de incidente concrete din teren. Autoritățile iraniene au confirmat un atac asupra unei nave comerciale în Golful Oman, atribuit forțelor americane, descriind acțiunea drept un act de „piraterie maritimă”.

„America agresivă, încălcând armistiţiul şi comiţând acte de piraterie maritimă, a atacat una dintre navele comerciale ale Iranului în apele Mării Omanului, trăgând asupra acesteia şi dezactivându-i sistemul de navigaţie prin trimiterea mai multor terorişti marini pe puntea navei menţionate”, se arată în comunicat. „Avertizăm că Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând şi vor răzbuna acest act de piraterie armată comis de armata SUA”, a adăugat comandamentul iranian.

De cealaltă parte, administrația americană a confirmat preluarea controlului asupra unei nave sub pavilion iranian, justificând intervenția prin motive de securitate.

În paralel, datele din sectorul maritim indică o intensificare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Peste 20 de nave au traversat această rută într-o singură zi, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul lunii martie. Transporturile includ petrol, gaze lichefiate și produse rafinate, cu destinații variate din Asia și Africa.

În contextul intensificării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, datele furnizate de compania de analiză Kpler indică o diversitate semnificativă de nave comerciale implicate în transporturi energetice și industriale. Printre acestea se numără tankerul Crave, sub pavilion panamez, care transportă gaz petrolier lichefiat din Emiratele Arabe Unite către Indonezia, dar și navele Akti A și Athina, încărcate cu produse rafinate din Bahrain și direcționate spre Mozambic și Thailanda.

De asemenea, Navig8 Macallister, sub pavilion liberian, transportă aproximativ 500.000 de barili de naftă către Ulsan, în Coreea de Sud, în timp ce Fpmc C Lord, un supertanker, livrează circa 2 milioane de barili de țiței saudit către Taiwan. În același flux comercial se înscriu și Desh Garima, navă sub pavilion indian cu aproape 780.000 de barili de țiței Das destinați Sri Lankăi, Ruby, care transportă îngrășăminte din Qatar spre Emiratele Arabe Unite, precum și Merry M, implicată în livrarea de cocs petrolier din Arabia Saudită către portul Ravenna, Italia.

Această dinamică evidențiază importanța strategică a regiunii și vulnerabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare în contextul unei posibile escaladări militare.

Tabel sinteză pentru contextul crizei Donald Trump – Iran: