La ordinul președintelui american Donald Trump, Comandamentul Central al SUA a transmis că blocada din Strâmtoarea Ormuz va fi aplicată tuturor navelor, indiferent de naționalitate, care tranzitează porturile și zonele de coastă iraniene. Măsura include atât porturile din Golful Persic, cât și pe cele din Golful Oman.

Reprezentanții americani au precizat că navigația navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către porturi din alte state nu va fi afectată.

În același timp, definiția oficială a unei blocade, conform manualului Marinei SUA din 2022, arată că este vorba despre o operațiune de natură beligerantă, menită să împiedice accesul navelor și aeronavelor către anumite porturi sau zone controlate de un stat considerat inamic.

Cel mai important port iranian este Bandar Abbas, situat la intrarea în Golful Persic. Acesta gestionează anual aproximativ 37 de milioane de tone de mărfuri și în jur de un milion de containere, fiind un punct major pentru exportul de produse petroliere, minerale și oțel, dar și pentru importuri precum alimente, îngrășăminte și echipamente de construcții.

În momentul instituirii blocadei, zeci de nave se aflau la ancoră în rada portului. Un alt punct important este Bandar Imam Khomeini, considerat cel mai modern port al Iranului, care gestionează peste 16 milioane de tone de mărfuri anual și funcționează și ca nod feroviar.

Exporturile de petrol ale Iranului sunt realizate în principal prin terminalul offshore de pe Insula Kharg, unde există peste 50 de rezervoare de stocare. Alte porturi de dimensiuni mai mici din Golful Persic sunt Bushehr și Assaluyeh.

În afara Golfului Persic, Iranul dispune de portul Chabahar, singurul său port oceanic, prin care trec aproximativ 1,4 milioane de tone de marfă anual și aproximativ 1.600 de nave. Acesta este implicat în comerțul cu cereale, îngrășăminte și containere și a beneficiat de investiții din partea Indiei pentru dezvoltarea accesului către Asia Centrală.

Porturile de la Marea Caspică nu sunt afectate de blocadă.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a transmis că niciun port din Golful Persic și Marea Oman nu va fi în siguranță dacă porturile iraniene vor fi vizate. Reprezentanții au arătat că securitatea în aceste ape trebuie să fie asigurată pentru toate statele sau pentru niciunul.

„Securitatea porturilor din Golful Persic și Marea Oman este fie pentru toată lumea, fie pentru nimeni”, a declarat un purtător de cuvânt al IRGC, potrivit agenției semi-oficiale de știri a studenților iranieni (ISNA).

În același timp, un purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene a declarat că restricțiile impuse de SUA asupra navelor aflate în apele internaționale sunt considerate ilegale și echivalente cu pirateria. Acesta a precizat că Iranul va aplica un mecanism permanent de control asupra Strâmtorii Ormuz ca răspuns la acțiunile americane.