Oficialul rus a subliniat că Moscova respectă rezultatul scrutinului din Ungaria și a arătat că există deschidere pentru continuarea relațiilor bilaterale într-un mod pragmatic. Potrivit acestuia, Rusia se așteaptă să mențină contacte cu noua conducere de la Budapesta și să dezvolte în continuare relații constructive, nu doar cu Ungaria, ci și cu celelalte state europene.

În același context, Dmitri Peskov a afirmat că autoritățile de la Moscova au observat semnale privind dorința de dialog din partea noii conduceri ungare. El a precizat că Rusia este interesată să construiască relații bune cu Ungaria, dar și cu toate țările din Europa, conform CNN.

„Ungaria a ales. Respectăm această alegere. Ne așteptăm să continuăm contactele noastre foarte pragmatice cu noua conducere maghiară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Referitor la impactul schimbării politice de la Budapesta asupra războiului din Ucraina, oficialul Kremlinului a susținut că aceste evoluții nu sunt legate între ele. În opinia sa, rezultatul alegerilor din Ungaria nu influențează în mod direct evoluția conflictului, cele două procese fiind diferite.

În ceea ce privește poziția europeană privind sprijinul pentru Ucraina, Dmitri Peskov a menționat că deciziile sunt luate la nivelul instituțiilor de la Bruxelles. El a atras însă atenția că susținerea continuă acordată Kievului ar contribui la prelungirea războiului.

Totodată, oficialul rus a reiterat că Rusia își menține obiectivele militare și este determinată să le ducă la îndeplinire, în contextul conflictului în curs din Ucraina.

În același timp, Elon Musk a reacționat public după rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria. Omul de afaceri, un apropiat al administrației conduse de Donald Trump, a comentat în mai multe rânduri acest rezultat.

Musk a avut cel puțin patru reacții într-o singură seară, după ce a aflat despre înfrângerea lui Viktor Orban. Prima dintre acestea a fost o replică la o declarație făcută de Alex Soros, fiul lui George Soros.

„Poporul ungar și-a recâștigat țara! O respingere categorică a corupției înrădăcinate și a amestecului străin”, a scris fiul lui George Soros pe X.

În acest context, Musk a scris că organizația Soros a preluat puterea în Ungaria.

„*Organizația Soros a preluat controlul asupra Ungariei”, a reacționat Elon Musk.

*Soros Organization has taken over Hungary — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026

Ulterior, miliardarul a explicat că Viktor Orban nu poate fi considerat un lider autoritar, în contextul în care acesta a cedat puterea în mod liniștit după pierderea alegerilor.

Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2026

În același timp, Elon Musk a arătat că reacțiile internaționale la victoria lui Peter Magyar sunt relevante. Fondatorul Tesla și SpaceX a fost de acord cu un mesaj potrivit căruia oamenii pot înțelege „totul” dacă se uită la cine a celebrat victoria lui Peter Magyar. Printre persoanele mențioante se află Alex Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Peter Sanchez, Emmanuel Macron și Friedrich Merz.

Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2026

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a scris că rezultatul alegerilor din Ungaria reprezintă un semnal politic important pentru UE, în contextul înfrângerii suferite de Viktor Orban. Potrivit acestuia, schimbarea de putere de la Budapesta deschide o oportunitate pentru consolidarea Uniunii Europene.

„Înfrângerea lui Viktor Orbán deschide o fereastră de oportunitate pentru întărirea Uniunii Europene. Este o înfrângere pentru Vladimir Putin și pentru toți cei care vor slăbirea Uniunii Europene. Este timpul ca autocrații lumii să înțeleagă că oamenii din Europa vor o Uniune Europeană puternică. Nu ne lăsăm intimidați și vom spune NU tuturor politicienilor care sunt mai apropiați de agenda autocraților decât de interesele cetățenilor europeni”, a scris el pe Facebook.

