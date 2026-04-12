Vladimir Putin i-a transmis omologului său iranian, Massoud Pezeshkian, că Rusia este pregătită să joace un rol de mediator în conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, în cadrul unei convorbiri telefonice, liderul rus a subliniat că este dispus să continue eforturile pentru identificarea unei soluții politice și diplomatice și să contribuie la obținerea unei păci considerate juste și durabile.

În același timp, Moscova a transmis că va menține contacte active cu partenerii din regiune pentru a susține aceste demersuri.

Aceste declarații vin după ce negocierile directe dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad cu medierea Pakistanului, nu au ajuns la un rezultat, deși discuțiile au durat 21 de ore.

În cadrul convorbirii, cele două părți au confirmat dorința de a consolida relațiile bilaterale, inclusiv în domenii considerate sensibile, cum ar fi cooperarea militară.

Kremlinul a transmis că există o intenție comună de a dezvolta în continuare relațiile de bună vecinătate dintre cele două state, într-un context regional complicat.

„În cadrul discuţiilor privind problemele actuale ale cooperării bilaterale, a fost confirmată dorinţa reciprocă de a consolida în continuare, în mod cuprinzător, relaţiile de bună vecinătate dintre Rusia şi Iran”, arată comunicatul Kemlinului.

Pe plan energetic, poziția Moscovei rămâne una rezervată. Rusia a transmis că ar putea relua livrările de gaze către Europa doar în cazul în care există surplusuri după acoperirea altor piețe.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat că, în prezent, cererea globală este ridicată, iar resursele sunt direcționate în principal către alte regiuni.

Acesta a arătat că există resurse disponibile, dar piețele alternative au o cerere foarte mare, ceea ce influențează prioritățile de livrare.

„Există din belșug deocamdată. Dar piețele alternative sunt foarte vorace, există foarte multe cereri de aprovizionare”, a declarat Dmitri Peskov.

Dmitri Peskov a mai transmis că, indiferent de deciziile Rusiei, Europa ar avea posibilitatea de a-și acoperi necesarul energetic din alte surse.

El a explicat că piața gazelor naturale funcționează dinamic, cu numeroase facilități de lichefiere atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu, ceea ce permite adaptarea rapidă la schimbările de ofertă și cerere.