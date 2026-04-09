Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat joi, 9 aprilie 2026, instaurarea unei încetări a focului pe parcursul a două zile, cu ocazia sărbătoririi Paștelui ortodox.

Liderul de la Kremlin a precizat că se așteaptă ca autoritățile de la Kiev să adopte o măsură similară, pentru a permite desfășurarea serviciilor religioase în liniște.

Potrivit unui comunicat oficial emis de administrația prezidențială rusă, armistițiul va intra în vigoare sâmbătă, 11 aprilie, începând cu ora locală 16:00, și se va prelungi până la finalul zilei de 12 aprilie.

Documentul subliniază că decizia a fost luată personal de comandantul suprem, Vladimir Putin, pornind de la premisa că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse. Până în acest moment, Kievul nu a oferit un răspuns oficial la propunerea Moscovei.

„Având în vedere apropierea sărbătorii Paștelui ortodox, se declară încetarea focului începând cu ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie. Plecăm de la premisa că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse. Prin decizia comandantului suprem, V. Putin, în legătură cu apropiata sărbătoare a Paştelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT) până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026”, scrie în comunicatul oficial de la Kremlin.

Istoricul conflictului arată însă că astfel de încetări temporare ale focului au fost, în repetate rânduri, fie încălcate, fie contestate de ambele tabere.

În paralel cu acest anunț, Vladimir Putin pare să resimtă o scădere a atenției din partea Casei Albe. Surse diplomatice indică faptul că președintele rus îi reproșează omologului său american, Donald Trump, o implicare insuficientă în dosarul ucrainean, în condițiile în care Washingtonul este profund absorbit de tensiunile din Orientul Mijlociu.

În acest context, trimisul special al Moscovei, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite pentru consultări de urgență.

Dmitriev s-ar fi întâlnit deja cu membri ai administrației Trump pentru a tatona terenul în privința unui posibil acord de pace și a unei eventuale cooperări economice.

Vizita este strategic programată înaintea datei de 11 aprilie, când expiră derogarea americană de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, un punct critic pe agenda discuțiilor bilaterale.

Moscova și-a exprimat public speranța ca, după finalizarea acordurilor de încetare a focului dintre SUA și Iran, Washingtonul să găsească resursele necesare pentru a reveni la masa negocierilor trilaterale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că autoritățile ruse mizează pe faptul că, într-un viitor apropiat, Statele Unite vor dispune de timpul și oportunitățile necesare pentru a relua dialogul constructiv în formatul Rusia-Ucraina-SUA.