Liderul de la Kiev a explicat că Ucraina este dispusă să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, însă doar dacă Moscova face același lucru.

„Dacă Rusia este gata să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, vom fi gata să răspundem la fel”, a afirmat Zelenski. „Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor”

Inițiativa vine într-un moment în care atacurile asupra rețelelor energetice au afectat grav ambele țări, în special în sezonul rece.

Zelenski a subliniat că discuțiile cu partenerii americani continuă, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate, considerate esențiale pentru o pace durabilă.

Potrivit acestuia, aceste garanții reprezintă un element-cheie în orice eventual acord de încetare a conflictului.

Președintele ucrainean a amintit că a lansat recent și o propunere de armistițiu cu ocazia Paștelui, sărbătoare importantă atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Cu toate acestea, el a acuzat Moscova că nu a dat curs inițiativei și că a continuat atacurile.

„Am propus în repetate rânduri Rusiei un armistițiu cel puțin pentru Paște, o perioadă specială a anului”, a spus el. „Dar pentru ei, toate perioadele sunt la fel. Nimic nu este sfânt”

Declarațiile lui Zelenski vin după un nou atac asupra portului Odesa, la Marea Neagră, în urma căruia și-au pierdut viața trei persoane.

În același context, liderul ucrainean a acuzat Rusia că a răspuns propunerilor de armistițiu prin noi atacuri cu drone, inclusiv de tip Shahed.

Reacția Rusiei la inițiativele recente a fost rezervată. Potrivit poziției oficiale, Moscova ar prefera negocieri pentru un acord de pace cuprinzător, în locul unor armistiții limitate.

În noaptea de duminică spre luni, orașul-port Odesa a fost ținta unui atac masiv cu drone. Potrivit autorităților locale, trei persoane au fost ucise – o femeie de 30 de ani, fiica acesteia în vârstă de 2,5 ani și o altă femeie de 53 de ani.

Alte 15 persoane au fost rănite, inclusiv o femeie însărcinată și doi copii. O dronă a lovit un bloc de locuințe, provocând incendii și distrugeri semnificative.

Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid, fiind implicați inclusiv câini de căutare și specialiști pentru acordarea de sprijin psihologic victimelor.

Atacurile nu s-au limitat la sudul țării. În regiunea Cernihiv, aproximativ 340.000 de persoane au rămas fără electricitate după lovituri asupra infrastructurii energetice.

Apărarea antiaeriană ucraineană a raportat lansarea a 141 de drone rusești într-o singură noapte, dintre care 114 au fost interceptate.

În paralel, Rusia a raportat victime în urma unor atacuri ucrainene cu drone. În orașul-port Novorossiisk, opt persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, potrivit autorităților locale.

Mai multe surse indică faptul că a fost vizat terminalul petrolier Șeșharis, operat de grupul Transneft. Ministerul rus al Apărării a anunțat că au fost lovite instalații din complexul de transbordare maritimă și că patru rezervoare de produse petroliere au fost incendiate.

Consorțiul Caspian Pipeline, care gestionează o mare parte din exporturile de petrol ale Kazahstanului, a transmis însă că fluxurile nu au fost afectate.

Loviturile asupra infrastructurii energetice au devenit un element central al conflictului. Ucraina încearcă să reducă resursele financiare ale Rusiei, care depind în mare măsură de exporturile de petrol și gaze, în timp ce Moscova vizează rețelele energetice ucrainene pentru a slăbi rezistența internă.