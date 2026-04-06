Summitul B9, programat pentru 13 mai la București, devine un eveniment-cheie pe agenda de securitate euro-atlantică, într-un context geopolitic marcat de tensiuni regionale și consolidarea apărării colective în cadrul NATO.

Donald Trump nu va participa fizic la reuniune, dar a transmis o scrisoare oficială prin care își exprimă sprijinul politic pentru statele membre B9. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar putea fi reprezentat la București de senatorul american Marco Rubio.

În mesajul transmis, președintele SUA a salutat decizia României și Poloniei de a crește bugetele pentru apărare, cu obiectivul de a atinge până la 5% din PIB în anii următori. De asemenea, a transmis mulțumiri pentru sprijinul acordat în gestionarea tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv în contextul evoluțiilor din Iran.

Formatul București 9 a fost creat în 2015 de Klaus Iohannis și Andrzej Duda, ca platformă de coordonare strategică între statele NATO din Europa Centrală și de Est. Inițiativa reunește România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria.

Formatul a apărut ca răspuns la schimbarea arhitecturii de securitate europene după 2014, odată cu anexarea Crimeei și escaladarea conflictului din estul Ucrainei. De atunci, B9 a devenit un mecanism esențial de consultare politică înaintea reuniunilor NATO la nivel înalt.

La summitul de la București sunt așteptați aproximativ 15 lideri din state membre și partenere. Un rol central îl va avea secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cărui participare a fost confirmată de președintele României Nicușor Dan.

De asemenea, a fost invitat și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, într-un moment în care sprijinul pentru securitatea Ucrainei rămâne o prioritate strategică pentru NATO și aliații săi.

Pe agenda diplomatică se află și discuții privind extinderea Formatului B9, prin includerea statelor nordice, o mișcare care ar putea consolida cooperarea de securitate între Europa de Nord și flancul estic al NATO.

Una dintre cele mai importante evoluții vizează programul președintelui României Nicușor Dan, a cărui vizită planificată în Statele Unite ale Americii în luna mai ar putea fi anulată, potrivit unor surse oficiale. Decizia ar fi determinată de suprapunerea mai multor angajamente internaționale și de dinamica geopolitică din regiune.

În același timp, șeful statului român a primit o invitație oficială de a efectua o vizită la Kiev din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, programată în jurul datei de 8–9 mai. Totuși, această deplasare ar putea fi, de asemenea, reprogramată, în contextul unor suprapuneri de evenimente diplomatice majore.

Pe fondul acestei agende încărcate, există informații potrivit cărora președintele Franței Emmanuel Macron ar putea efectua o vizită oficială în România în perioada 8–9 mai. O astfel de deplasare ar avea o semnificație diplomatică importantă, consolidând relațiile bilaterale și angajamentele de securitate din cadrul NATO.