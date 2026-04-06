Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus desfăşurarea de forţe terestre în Iran, dacă nu se ajunge la un acord de pace, iar Guvernul de la Teheran nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Întrebat de „The Hill” dacă exclude trimiterea de forţe terestre în Iran, liderul american a răspuns cu un contondent „Nu.”

Iranul a avertizat luni, 6 aprilie 2026, că va răspunde cu represalii mult mai puternice dacă vor avea loc noi atacuri americano-israeliene asupra infrastructurii civile. Purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian a spus că, dacă astfel de atacuri continuă, următoarele operațiuni de ripostă vor fi mult mai extinse și vor provoca pierderi și pagube de zece ori mai mari.

„Dacă atacurile împotriva ţintelor civile vor continua, următoarele faze ale operaţiunilor noastre ofensive şi de represalii vor fi mult mai devastatoare şi mai extinse, iar pierderile şi pagubele cauzate de menţinerea acestei abordări vor fi de zece ori mai mari”, a avertizat purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, pare să fi amânat din nou ultimatumul adresat Teheranului, stabilind noul termen pentru marți, ora 20:00, ora Washingtonului.

Iranul a executat un bărbat condamnat pentru că ar fi încercat să intre cu forța într-o unitate militară și să ajungă la un depozit de arme, în timpul protestelor din luna ianuarie. Informația a fost anunțată luni de presa de stat, după ce Curtea Supremă a confirmat sentința. Potrivit agenției de presă Reuters, bărbatul se numea Ali Fahim.

Autoritățile iraniene au mai executat alte trei persoane implicate în același incident. Printre acestea se numără Amirhossein Hatami, executat la începutul săptămânii trecute, precum și Mohammadamin Biglari și Shahin Vahedparast, executați duminică. Conform organizației pentru drepturile omului Amnesty International, un alt bărbat implicat în acest caz urmează să fie executat în zilele următoare.

Protestele antiguvernamentale din luna ianuarie, care au avut loc la nivel național, au fost reprimate printr-o intervenție considerată cea mai amplă din istoria republicii islamice. Autoritățile au susținut că persoanele condamnate au încercat să obțină arme și echipamente militare în timpul manifestațiilor, descriindu-le drept persoane care acționau împotriva securității naționale.

Amnesty International a avertizat că mai mulți inculpați riscă pedeapsa cu moartea în urma acestor evenimente. Organizația a transmis, într-un raport recent, că unii dintre deținuți ar fi fost supuși torturii și unor procese pe care le consideră profund nedrepte.

După ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, ambasadele Iranului din mai multe țări au reacționat ironic pe X, făcând comentarii satirice. Unele ambasade au sugerat că Trump ar trebui să se calmeze, folosind expresii precum „Ia-o mai ușor, tigrule!” sau „Stăpânește-te, bătrâne!”.

Ambasada Iranului în Regatul Unit a citat un proverb potrivit căruia este mai bine să taci și să lași oamenii să creadă că ești prost decât să vorbești și să dovedești contrariul, considerând amenințările lui Trump semne de slăbiciune și de lipsă de judecată.

Este mai bine să ţii gura închisă şi să-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială.”

Ambasada din Austria a criticat limbajul președintelui american, spunând că combinația dintre implorări, amenințări și insulte arată disperarea sa și că atacarea infrastructurii civile ar fi o crimă de război. De asemenea, a avertizat că minorii nu ar trebui expuși la astfel de declarații.

„#POTUS a coborât la un nivel fără precedent de implorare, amestecat cu grosolănie amară, lipsită de conţinut, şi ameninţări. Disperarea este aproape palpabilă, curgând din fiecare silabă – mai ales din injuriile aruncate la întâmplare. Un avertisment suplimentar: protejaţi toţi minorii sub 18 ani de expunerea la retorica lui Trump.”

Ambasada din Africa de Sud a făcut aluzie la posibilitatea de a-l declara pe președinte incapabil pentru funcție, referindu-se la prevederile Constituției americane.

„Ar fi bine să vă gândiţi serios la Amendamentul 25, Secţiunea 4.”

Alte ambasade au comentat în mod similar. În Bulgaria, Iranul a îndemnat la calm, iar în India a spus că limbajul ofensiv și insultele reflectă comportamentul unei persoane care nu știe să piardă.

„Ia-o mai uşor, tigrule. Păstrează-ţi calmul.”

În Zimbabwe, ambasada a publicat exemple de conduită prezidențială moderată, criticând retorica lui Trump ca nepotrivită și iresponsabilă.

„Înjurăturile şi insultele sunt comportamentul unor răsfăţaţi care nu ştiu să piardă. Stăpâneşte-te, bătrâne!”, a scris Ambasada Iranului din India.

SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali poartă discuții privind termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea deschide calea către încetarea definitivă a războiului. Informația a fost relatată de Axios, care citează patru surse din SUA, Israel și din regiune, familiarizate cu aceste negocieri.

Potrivit surselor, mediatorii analizează un acord structurat în două faze. Prima etapă ar presupune instituirea unui armistițiu de 45 de zile, perioadă în care părțile implicate ar negocia condițiile pentru încheierea definitivă a conflictului. Cea de-a doua etapă ar consta în semnarea unui acord final de pace. Există posibilitatea ca armistițiul să fie prelungit, în cazul în care negocierile necesită mai mult timp pentru a ajunge la un rezultat.

Agenția de presă Reuters menționează că nu a reușit să verifice independent aceste informații.

Președintele Parlamentului din Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a reacționat, duminică, pe rețelele sociale, după ce liderul american Donald Trump a transmis un ultimatum dur Iranului. El a spus că acțiunile SUA sunt riscante și pot duce la consecințe grave pentru familiile americane, dar și pentru întreaga regiune, care ar putea ajunge într-o situație foarte tensionată din cauza sprijinului acordat lui Netanyahu.

Ghalibaf a transmis că Statele Unite nu ar trebui să creadă că vor obține ceva prin astfel de acțiuni, sugerând că violența și deciziile agresive nu vor aduce rezultate. În opinia lui, singura soluție este respectarea drepturilor poporului iranian și oprirea acestui conflict periculos.

„Acţiunile dumneavoastră nesăbuite târăsc Statele Unite într-un adevărat IAD pentru fiecare familie, iar întreaga noastră regiune va arde din cauza faptului că insistaţi să urmaţi ordinele lui Netanyahu. Nu vă faceţi iluzii: nu veţi câştiga nimic prin crime de război. Singura soluţie reală este respectarea drepturilor poporului iranian şi încetarea acestui joc periculos”, susține Ghalibaf.

La rândul său, fostul ministru de Externe al Iranului, Ali Akbar Velayati, a avertizat că, dacă SUA vor continua pe aceeași cale, ar putea apărea rapid probleme serioase la nivel global, inclusiv în ceea ce privește energia și comerțul. El a criticat și strategia Washingtonului, spunând că, deși americanii cunosc istoria Iranului, nu înțeleg suficient de bine cât de importantă este poziția și influența sa în regiune.

„Dacă Casa Albă îşi repetă greşelile nechibzuite, îşi va da seama repede că fluxul de energie şi comerţul mondial pot fi perturbate printr-un singur semnal. Deşi Statele Unite au învăţat istoria de la Iran, încă nu au învăţat geografia puterii”, punctează Velayati.

Tensiunile au crescut puternic după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut Iranului să permită din nou circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz. El a transmis, pe rețelele sociale, un mesaj foarte dur și a amenințat că ar putea ordona atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă zona nu va fi redeschisă pentru trafic.

Iranul a reacționat rapid și a avertizat că orice nouă acțiune militară ar putea duce la un conflict mai mare în regiune. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a spus că amenințările venite din partea Washingtonului pot avea urmări foarte grave și că deciziile riscante ale liderului american ar putea extinde conflictul la nivel regional. El a subliniat, de asemenea, că Iranul nu va ceda presiunilor din exterior.

Declarațiile lui Trump au stârnit reacții și în politica internă din Statele Unite. Marjorie Taylor Greene, fostă aliată republicană, a criticat public comportamentul președintelui și a cerut intervenția administrației pentru a-i limita acțiunile. În același timp, liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a afirmat că aceste poziții pun în pericol stabilitatea internațională și riscă să afecteze relațiile cu aliații tradiționali ai SUA.