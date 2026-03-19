Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus, într-o conferință de presă, că Iranul este aproape învins, deși există șanse ca regimul să nu fie răsturnat. El a vorbit după atacurile iraniene asupra rafinăriei din Haifa și după ce a dezmințit zvonurile despre starea sa de sănătate sau despre moartea sa. Netanyahu a menționat că este în viață și a spus că acum că a clarificat știrile false, trebuie să ofere informații despre Operațiunea Răgetul Leului și că Israelul a devenit o putere globală în anumite domenii.

El a precizat că Iranul nu are capacitatea să îmbogățească uraniul sau să producă rachete balistice și că Israelul a distrus întreaga flotă iraniană din Marea Caspică. Netanyahu a spus că este prea devreme să se spună dacă poporul iranian va beneficia de schimbări, dar că Israelul lucrează cu oamenii de acolo pentru a-i ajuta să își dorească schimbarea. El a amintit că Reza Pahlavi reprezintă o forță a binelui, însă regimul islamic iranian ar putea supraviețui.

Premierul a spus că este hotărât să învingă Iranul, explicând că jihadiștii nu văd lumea așa cum o văd creștinii și că nu e suficient să fii moral sau drept. El a citat un scriitor din secolul 20 care arăta că, din păcate, răul poate învinge binele dacă cineva este puternic și crud. Netanyahu a subliniat că trebuie să vezi lumea așa cum e și că democrațiile, conduse de SUA, își rezervă dreptul de a se apăra.

„Sunt viu. Voi sunteți martorii mei. Acum că am dezmințit această știre falsă, trebuie să vă ofer noutăți despre Operațiunea Răgetul Leului. Am făcut din Israel o putere globală în unele cazuri. Iranul nu are capacitatea să îmbogățească uraniul sau să producă rachete balistice. Am distrus întreaga flotă iraniană din Marea Caspică. Este timpuriu să spunem că poporul iranian va putea profita de avantaje – noi lucrăm cu ei ca să ne asigurăm că doresc schimbarea, dar depinde numai de ei. Reza Pahlavi este o forță a binelui. Însă, regimul islamic iranian ar putea supraviețui. Oamenii pot fi naivi că nu văd în ce lume trăiesc. În această lume, nu este suficient să fii moral. Nu este suficient să fii drept. Unii dintre cei mai mari scriitori din secolul 20 a scris multe volume pe care le-am citit, și într-una a zis că istoria demonstrează că , din păcate, Iisus Hristos nu are avantaj asupra lui Genghis Han. Dacă ești destul de puternic, destul de crud, ai destulă forță, atunci răul învinge binele. Deci, nu ai de ales dacă nu vezi lumea așa cum e. Trebuie să fii orb să nu vezi. Că democrațiile, condus de SUA, își rezervă dreptul de a se apăra”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus joi că Israelul a făcut progrese importante în războiul cu Iranul. El a afirmat că regimul de la Teheran nu mai poate îmbogăți uraniu și nu mai poate produce rachete balistice. Netanyahu a explicat că Israelul continuă să atace aceste capacități și va merge până la capăt pentru a le distruge complet.

El a mai spus că Iranul este acum mai slab ca niciodată, în timp ce Israelul a devenit o putere regională și, în opinia unora, chiar mondială. Netanyahu a adăugat că a observat tensiuni și fisuri în conducerea iraniană și pe teren, că nu e clar cine conduce cu adevărat Iranul și că există conflicte între cei care se luptă pentru putere. El a precizat că Israelul încearcă să profite de aceste fisuri pentru a le adânci rapid, atât în rândul liderilor, cât și pe teren.

„După 20 de zile, vă pot anunţa că Iranul nu mai are astăzi capacitatea de a îmbogăţi uraniu şi că nu mai are capacitatea de a produce rachete balistice. Continuăm să reducem la ruine aceste capacităţi. Le vom lovi până la capăt, până când nu vor mai rămâne decât cenuşă. Nu ştiu cu adevărat cine conduce Iranul în acest moment (…) Ceea ce constatăm este că există multe tensiuni între cei care se luptă pentru putere. Vedem apariţia unor fisuri şi încercăm să le adâncim cât mai repede posibil, nu numai în cadrul comandamentului superior, ci şi pe teren”, a completat Netanyahu.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus joi că el nu l-a atras pe președintele american Donald Trump în războiul cu Iranul. El a precizat că, dimpotrivă, Trump i-a cerut în decembrie, într-o discuție la reședința sa de la Mar-a-Lago, să facă tot ce poate pentru ca Iranul să nu poată avea arme nucleare. Netanyahu a explicat că Trump i-a spus că este important să se asigure că Iranul nu are bombe nucleare.