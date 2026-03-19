Comisia a propus includerea unei clauze de suspendare a acordului în situația în care Statele Unite ar introduce noi tarife vamale împotriva țărilor europene sau ar amenința integritatea teritorială a Uniunii Europene.

Acordul a fost aprobat în comisie cu 29 de voturi pentru, nouă împotrivă și o abținere, urmând să fie supus votului final în plen, programat în prezent pentru 26 martie, existând însă posibilitatea amânării până la sfârșitul lunii aprilie, dacă majoritatea grupurilor politice solicită acest lucru.

Textul include și o clauză de suspendare aplicabilă în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, ar impune noi tarife care vizează statele europene sau ar contesta integritatea teritorială a blocului, similar unor situații din trecut. De asemenea, acordul prevede o clauză de expirare în martie 2028 și un interval de șase luni pentru evaluarea eventualelor măsuri americane privind reducerea tarifelor la derivatele din oțel și aluminiu. În plus, a fost introdusă o clauză de intrare în vigoare care permite amânarea implementării până la confirmarea tuturor elementelor.

În plan politic, grupurile PPE și „Patrioți pentru Europa” susțin un vot rapid, în timp ce mai multe formațiuni progresiste solicită amânarea până la finalul lunii aprilie, pentru a permite dezbateri interne și pentru a evita eventuale pierderi de voturi în ultimul moment. PPE argumentează că o adoptare rapidă este necesară pentru a oferi predictibilitate mediului de afaceri european.

Mai mulți parlamentari europeni au criticat acordul politic încheiat între Bruxelles și Washington în august anul trecut, considerându-l dezechilibrat. Potrivit Reuters, Uniunea Europeană ar urma să reducă majoritatea taxelor de import, în timp ce Statele Unite mențin o rată generală de 15%.

Angajamentele asumate de partea europeană nu au fost încă puse în aplicare, acestea fiind condiționate de finalizarea poziției de negociere a Parlamentului European și de un acord cu statele membre. Negocierile vor începe după votul din plen.

Procesul legislativ privind acest acord a fost blocat de două ori în cursul anului. Prima dată, din cauza unor declarații ale fostului președinte Donald Trump privind posibile acțiuni asupra Groenlandei și introducerea de tarife pentru statele europene care au trimis militari în regiune. A doua oară, blocajul a survenit în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA, care a anulat o parte importantă din tarifele impuse anterior de administrația republicană.