Italia, Franța, Marea Britanie, Olanda și Germania, alături de Japonia, au anunțat – într-o declarație comună de presă – că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice şi că sunt gata să se alăture „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare. Salutăm angajamentul ţărilor care se implică în planificarea pregătitoare. Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene. Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare pentru a creşte producţia”, au transmis cele șase state.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, acuză aliații europeni ai SUA că sunt nerecunoscători și spune că ar trebui să-i mulțumească președintelui SUA, Donald Trump, pentru acțiunile sale în Iran. Hegseth susține că aliații europeni ar trebui să aprecieze efortul SUA de a opri Iranul să amenințe lumea cu rachete și de a încerca să construiască o bombă nucleară. Hegseth a menționat că SUA iau măsuri împotriva blocării internetului în Iran.

Hegseth nu a dat un termen clar pentru când se va încheia operațiunea din Iran, dar a promis că SUA o vor finaliza. În același timp, Hegseth a adus un omagiu soldaților americani uciși până acum în conflictul militar, spunând că numele lor sunt parte din misiunea SUA.

„Numele lor sunt acum gravate în misiunea noastră”, a precizat Hegseth.

Hegseth a punctat că mass-media vrea ca Trump să eșueze și i-a îndemnat pe americani să se informeze mai mult de la Casa Albă decât din știri. El a explicat că SUA nu se află într-un război fără sfârșit și că operațiunea este extrem de precisă și decisivă.

Șeful NATO, Mark Rutte, este încrezător că aliații vor găsi o soluție pentru a relua traficul prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran după atacurile SUA și Israel. Rutte a explicat că aliații discută intens între ei și cu SUA pentru a găsi cea mai bună modalitate de a gestiona această problemă de securitate și că, de obicei, fac tot ce pot pentru a proteja interesele comune.

Trump a cerut deja partenerilor europeni să ajute la securizarea acestei rute comerciale importante, dar majoritatea au refuzat. Ca urmare, Trump a criticat aliații NATO și a sugerat că ar putea să-și reconsidere rolul SUA în Alianța Nord Atlantică, deși unele state membre, cum ar fi Estonia, au oferit echipamente. Trump susține că nu mai are nevoie de sprijinul Europei pentru această operațiune.

Rutte, care fusese criticat anterior pentru că afirmase că războiul lui Trump are sprijin larg printre aliați, a lăudat din nou SUA pentru reducerea capacităților militare ale Iranului, inclusiv rachetele balistice și potențialul nuclear. El a subliniat că aceste acțiuni sunt importante pentru securitatea Europei, a Orientului Mijlociu și pentru Israel.

„Aliații… discută intens între ei [și] cu Statele Unite… cea mai bună cale de urmat pentru a gestiona această problemă majoră de securitate. Sunt încrezător că aliații, ca întotdeauna, vor face totul în sprijinul intereselor noastre comune — așa cum facem mereu — astfel încât vom găsi o soluție. Ceea ce fac SUA în acest moment este să reducă aceste capacități ale Iranului și cred că este foarte important. Este important pentru securitatea Europei, pentru Orientul Mijlociu și este vital pentru Israel”, a punctat Rutte.

Ministerul de Externe al Rusiei a transmis că este foarte atent la inițiativa SUA de a forma o coaliție navală pentru securizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz și a avertizat că orice țară care se alătură riscă să fie considerată implicată direct în conflictul din Orientul Mijlociu.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a mărturisit că Rusia crede că problema navigației în zonă trebuie rezolvată doar prin dialog și negocieri internaționale. Zaharova a explicat că orice stat care sprijină coaliția propusă de SUA pentru escortarea navelor ar deveni „parte în conflict și complice a americanilor și israelienilor împotriva Iranului”.