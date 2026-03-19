Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj extrem de dur, avertizând că Statele Unite ar putea distruge complet unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze ale Iranului, în cazul unei noi escaladări.

Liderul de la Washington a confirmat pe platforma Truth Social că Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars, subliniind totodată că SUA nu ar fi fost informate în prealabil despre această acțiune.

„Israelul nu va mai lansa niciun atac asupra acestui zăcământ extrem de important şi preţios din South Pars, cu excepţia cazului în care Iranul ar decide, în mod imprudent, să atace o ţară complet nevinovată, şi anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimţământul Israelului, vor distruge în totalitate zăcământul de gaze South Pars cu o forţă şi o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut şi nici nu le-a cunoscut până acum”, a scris Donald Trump.

Situația s-a agravat rapid după ce autoritățile din Qatar au anunțat un nou atac cu rachete lansat din Iran asupra complexului energetic Ras Laffan, una dintre cele mai importante instalații de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din lume.

„Statul Qatar a fost ţinta unor rachete balistice, lansate din Iran, care au vizat complexul industrial Ras Laffan şi au provocat pagube”, a transmis Ministerul Apărării din Qatar.

La rândul său, presa de stat iraniană a susținut: „Rafinăria din Ras Laffan, din Qatar, a fost lovită din nou de o rachetă, arde”.

Compania QatarEnergy a confirmat producerea unor incendii și a unor „pagube considerabile”, însă autoritățile au precizat că două dintre focare au fost deja stinse. Nu au fost raportate victime.

Qatar este al doilea exportator mondial de GNL, iar instalația de la Ras Laffan reprezintă un punct strategic pentru aprovizionarea globală cu energie.

Pe fondul escaladării conflictului, armata israeliană a anunțat extinderea operațiunilor militare și în nordul Iranului, pentru prima dată de la începutul războiului, pe 28 februarie.

„Forţele Aeriene israeliene, acţionând pe baza informaţiilor furnizate de serviciile de informaţii militare şi de Marină, au început să lovească ţinte din nordul Iranului pentru prima dată”, a transmis armata israeliană.

Potrivit agențiilor iraniene, au fost raportate atacuri asupra orașului portuar Bandar Anzali, de la Marea Caspică, care ar fi vizat inclusiv nave militare iraniene.

În același timp, oficialii militari israelieni au anunțat continuarea operațiunilor împotriva liderilor iranieni.

„În ultimele 24 de ore, am continuat urmărirea şi eliminarea unor înalţi responsabili ai regimului, ucigaşi responsabili de numeroase operaţiuni teroriste”, a declarat generalul Effie Defrin.

„Vom continua să-i urmărim pe toţi înalţii responsabili ai regimului. Seria de eliminări nu se va opri”, a adăugat acesta.

Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea profundă față de extinderea conflictului, în special în Liban, unde situația umanitară este deja critică.

„UE este profund îngrijorată de ofensiva israeliană în curs de desfăşurare în Liban, care are deja consecinţe umanitare devastatoare şi riscă să declanşeze un conflict prelungit”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Oficialii europeni au cerut încetarea operațiunilor militare și au condamnat, totodată, acțiunile Hezbollah, acuzând organizația că a contribuit la escaladarea conflictului.

„Atacurile împotriva civililor”, „personalului medical” sau a misiunii ONU în Liban, UNIFIL, sunt „nejustificate şi inacceptabile, şi trebuie să înceteze imediat”.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul confruntărilor dintre Hezbollah și Israel, atacurile au provocat cel puțin 968 de victime în Liban, inclusiv 116 copii.

Escaladarea tensiunilor în regiunea Golfului Persic ridică semne de întrebare serioase privind stabilitatea pieței globale a energiei. Atacurile asupra infrastructurii energetice, combinate cu amenințările directe la adresa unor zăcăminte majore, pot genera efecte în lanț asupra prețurilor și aprovizionării la nivel mondial.