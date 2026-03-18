Iranul ar fi lansat un atac cu rachete asupra orașului industrial Ras Laffan din Qatar, vizând una dintre cele mai importante infrastructuri energetice din lume, unde se află cea mai mare instalație de export de gaz natural lichefiat. Complexul, responsabil în mod obișnuit pentru aproximativ 20% din aprovizionarea globală de GNL, a suferit pagube semnificative, potrivit QatarEnergy. Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiilor, iar compania a precizat că nu există victime, întrucât personalul fusese evacuat preventiv.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce Iranul avertizase că infrastructura energetică din statele Golfului poate deveni țintă, în contextul tensiunilor crescute după loviturile asupra câmpului de gaze South Pars. În paralel, Iranul ar fi lansat rachete și asupra Arabiei Saudite, unde explozii au fost semnalate la Riad, iar fragmentele unei rachete interceptate au rănit patru persoane.

Reacția Qatarului a fost una fermă: Ministerul de Externe a condamnat atacul, catalogându-l drept o escaladare periculoasă, și a anunțat că își rezervă dreptul de a răspunde conform dreptului internațional și articolului 51 din Carta ONU. Autoritățile au subliniat că nu vor ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea.

În plus, Qatarul a declarat persona non grata reprezentantul Ministerului Apărării din Iran aflat la ambasada iraniană din Doha, cerându-i să părăsească țara în termen de 24 de ore. Oficialii qatarezi au acuzat Iranul că adoptă o abordare iresponsabilă, care subminează securitatea regională și riscă să atragă și alte state în conflict.

Totodată, Gărzile Revoluționare Iraniene au transmis noi amenințări, avertizând că adversarii trebuie să se aștepte la acțiuni puternice și solicitând evacuarea zonelor din apropierea unor instalații petroliere din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Escaladarea implică tot mai mult infrastructura energetică strategică și amplifică riscurile pentru stabilitatea regională și piețele globale de energie, deja afectate de creșterea prețurilor.

Iranul a emis miercuri un avertisment de evacuare pentru mai multe instalații petroliere și petrochimice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, susținând că acestea ar putea fi vizate de atacuri „în următoarele ore”, potrivit presei de stat iraniene.

Printre obiectivele menționate se numără rafinăria Samref și complexul Jubail din Arabia Saudită, câmpul de gaze Al Hosn din Emiratele Arabe Unite, precum și complexul Mesaieed și rafinăria Ras Laffan din Qatar. Autoritățile iraniene au calificat aceste locații drept „ținte legitime” și au cerut evacuarea imediată a personalului și a rezidenților din zonele respective.

Avertismentul vine la scurt timp după atacuri asupra instalațiilor energetice iraniene din South Pars și Asaluyeh, atribuite Israelului și, potrivit unor surse citate de Axios, coordonate cu Statele Unite.

Între timp, QatarEnergy a raportat „daune considerabile” la o instalație de gaze în urma unui atac iranian, care a provocat și un incendiu în zona Ras Laffan. Arabia Saudită a anunțat, la rândul său, că a interceptat o dronă îndreptată spre o instalație de gaze din estul țării.

Escaladarea tensiunilor a generat reacții dure din partea statelor din regiune. Emiratele Arabe Unite și Qatar au condamnat atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene legate de zăcământul de gaze South Pars/North Dome, subliniind riscurile majore pentru securitatea energetică globală, mediul înconjurător și siguranța civililor.

Oficialii avertizează că lovirea instalațiilor energetice reprezintă o escaladare periculoasă, cu potențiale consecințe grave asupra stabilității regionale și a piețelor globale de energie.

Compania QatarEnergy a anunțat miercuri seară că o instalație de gaze din Qatar a suferit „daune considerabile” în urma unui atac iranian, care a declanșat și un incendiu în zona complexului energetic din Ras Laffan.

În paralel, Arabia Saudită a transmis că a interceptat mai multe amenințări aeriene, distrugând o dronă îndreptată spre o instalație de gaze din estul țării, precum și patru rachete balistice lansate către capitala Riad. Resturile acestora au căzut în diferite zone ale orașului, fără a provoca victime sau pagube, potrivit Reuters.

Atacurile vin pe fondul amenințărilor anterioare ale Iranului privind lovirea infrastructurii energetice din statele din Golf, ca reacție la acțiunile militare israeliano-americane asupra propriilor sale obiective energetice.

În ciuda tensiunilor, oficialii au precizat că organizarea unei reuniuni regionale, la care urmează să participe reprezentanți din mai multe state, inclusiv Egipt, Iordania, Kuweit, Pakistan, Qatar, Siria, Turcia și Emiratele Arabe Unite, nu a fost afectată.

Știrea Inițială

Prețul petrolului a înregistrat o creștere puternică imediat după atacul asupra instalațiilor din zona South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, împărțit între Iran și Qatar. Reacția piețelor a fost rapidă, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea energetică globală și riscul unor perturbări majore în aprovizionare.

Cotația Brent a crescut cu 4,4%, adică 4,53 dolari, ajungând la 107,95 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 1,91 dolari, până la 98,12 dolari pe baril, respectiv un avans de aproximativ 2%.

Creșterea accelerată a fost alimentată și de declarațiile oficialilor iranieni, care au amenințat direct infrastructurile energetice din statele aliate Statelor Unite.

„Instalațiile petroliere asociate cu America sunt acum la egalitate cu bazele americane și vor fi atacate cu toată forța”, a transmis Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale din Corpul Gărzii Revoluționare.

Specialiștii din piață atrag atenția că volatilitatea va continua în lipsa unor semnale clare de detensionare.

„Atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au determinat creşterea preţurilor la petrol şi gaze, iar orice escaladare suplimentară a atacurilor asupra infrastructurii energetice va continua să crească preţurile”, a declarat analistul SEB, Ole Hvalbye.

Atacul asupra instalațiilor din zona de graniță dintre Iran și Qatar a fost condamnat ferm de autoritățile de la Doha, care au subliniat pericolul major pentru stabilitatea energetică globală. Incidentul a vizat facilități care deservesc zăcământul South Pars/North Dome, esențial pentru producția de gaze naturale.

„Ţintirea de către Israel a instalaţiilor legate de zăcământul de gaze iranian South Pars, care este o prelungire a zăcământului qatarez, este o acţiune periculoasă şi iresponsabilă în contextul actualei escaladări militare din regiune”, a scris pe reţeaua socială X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari.

Acesta a avertizat și asupra impactului extins al unor astfel de acțiuni.

„Ţintirea infrastructurilor energetice reprezintă o ameninţare la adresa securităţii energetice mondiale, a populaţiei din regiune şi a mediului înconjurător”, a adăugat oficialul.

Conform informațiilor din presa iraniană, părți ale instalațiilor din apropierea orașului-port Kangan au fost lovite, iar uzine petrochimice din Asaluyeh au suferit, de asemenea, avarii.

„Au fost lovite de proiectile ale inamicului americano-sionist”, a anunţat televiziunea publică iraniană.

Deși nu există o confirmare oficială clară privind autorul atacului, mai multe relatări din ambele tabere implicate indică Israelul, posibil în coordonare cu Statele Unite. În același timp, conflictul a avut deja consecințe directe în regiune, Irakul anunțând întreruperea completă a livrărilor de gaze iraniene către centralele sale electrice.

Prețul petrolului este influențat suplimentarde problemele majore din aprovizionare, generate de blocajele din regiune și de reducerea drastică a producției. În acest context tensionat, Irakul încearcă să mențină fluxurile de export, însă capacitatea rămâne sever afectată.

Doi oficiali din sectorul petrolier au declarat săptămâna trecută că Irakul intenţionează să pompeze cel puţin 100.000 de barili pe zi prin port.

Cu toate acestea, datele din piață arată că revenirea este limitată, iar producția rămâne mult sub nivelurile obișnuite.

„În ciuda acestei evoluţii, ameliorarea ofertei rămâne limitată, producţia Irakului situându-se la aproximativ o treime din nivelurile de dinaintea crizei, iar traficul de petroliere prin (Strâmtoarea) Ormuz fiind încă în mare parte restricţionat”, a declarat Soojin Kim, analist la MUFG.

Situația este agravată de scăderea semnificativă a producției în sudul Irakului, principala zonă de extracție și export. Producţia de petrol din principalele câmpuri petrolifere din sudul Irakului, unde se produce şi se exportă cea mai mare parte a ţiţeiului, a scăzut cu 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, au declarat surse pe 8 martie, pe fondul conflictului cu Iranul care a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

În paralel, tensiunile militare din zonă continuă să afecteze transportul maritim. Armata SUA a declarat marţi că a vizat obiective de-a lungul coastei iraniene, în apropierea Strâmtorii Ormuz, deoarece rachetele antinavale iraniene reprezentau un risc pentru transportul maritim internaţional din zonă.

Pe de altă parte, Iranul a confirmat marţi că şeful său de securitate, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac israelian. Moartea lui Larijani şi atacurile armatei americane asupra poziţiilor de coastă iraniene din apropierea strâmtorii au stârnit unele speranţe că războiul s-ar putea încheia mai repede, a declarat Mingyu Gao, cercetător şef pentru energie şi produse chimice la China Futures.

În același timp, alte perturbări afectează piața globală. Compania Naţională de Petrol din Libia a declarat miercuri dimineaţă că fluxurile din câmpul petrolifer Sharara erau redirecţionate treptat prin conducte alternative după ce a izbucnit un incendiu.

Pe piața americană, datele privind stocurile indică o creștere semnificativă, care contrastează cu tensiunile globale. Stocurile de ţiţei din SUA au crescut cu 6,56 milioane de barili în săptămâna încheiată la 13 martie, au declarat surse de pe piaţă, citând cifrele API de marţi, cu mult peste creşterea de aproximativ 380.000 de barili estimată într-un sondaj Reuters.