Discuțiile din cadrul NATO se intensifică în contextul blocării Strâmtorii Ormuz, iar aliații încearcă să identifice o strategie comună pentru reluarea traficului comercial. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a confirmat că există un consens privind necesitatea redeschiderii rutei maritime, însă modul concret de acțiune este încă în analiză.

„Suntem cu toţii de acord, bineînţeles, că trebuie reluat comerţul şi strâmtoarea trebuie redeschisă. Şi ceea ce ştiu este că aliaţii lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, le-a spus Mark Rutte jurnaliştilor.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite în nordul Norvegiei, unde au loc exercițiile militare Cold Response, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lui Donald Trump. Liderul american a criticat în mod repetat refuzul unor aliați de a contribui militar la securizarea zonei și a sugerat inclusiv posibilitatea unei retrageri a implicării SUA.

În paralel, Germania transmite un mesaj ferm privind necesitatea unei repoziționări strategice a Europei în raport cu Washingtonul. Cancelarul Friedrich Merz a cerut Uniunii Europene să își folosească resursele pentru a-și consolida influența și pentru a contracara dominația SUA în noul context geopolitic.

Acesta a subliniat că schimbările globale obligă Europa să își definească clar interesele și să își dezvolte capacitatea de a le impune. Liderul german a insistat asupra ideii că Uniunea Europeană trebuie să acționeze unit și să își asume responsabilitatea pentru propria securitate.

Merz a evidențiat și faptul că partenerii europeni devin tot mai conștienți de potențialul de putere al blocului comunitar și de necesitatea utilizării acestuia pentru a impune reguli echitabile la nivel internațional. El a atras atenția că Uniunea Europeană nu ar trebui să se subestimeze, amintind că are o populație mai mare decât Statele Unite.

„Aflăm că şi alţii depind de noi, nu doar invers. Şi aflăm că putem – şi chiar trebuie – să folosim acest lucru”, a afirmat cancelarul german înainte de summitul UE de joi.

În același context, cancelarul german a criticat indirect decizia Washingtonului de a ataca Iranul, afirmând că Berlinul ar fi recomandat evitarea unei astfel de acțiuni dacă ar fi fost consultat. De asemenea, el a reiterat refuzul Germaniei de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, în ciuda solicitărilor venite din partea lui Donald Trump, în condițiile în care tensiunile din zonă continuă să afecteze piețele energetice globale.

Donald Trump a transmis un mesaj dur și fără echivoc, sugerând că Statele Unite ar putea adopta măsuri extreme împotriva Iranului și ar putea forța aliații să își asume responsabilități sporite. Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul american a ridicat problema unei posibile intervenții decisive împotriva Teheranului și a rolului strategic al Strâmtorii Ormuz.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am „termina” ce a mai rămas din Statul Terorist Iranian și am lăsa Țările care o folosesc, noi nu, să fie responsabile pentru așa-numita „Strâmtoare”? Asta i-ar pune pe unii dintre „aliații” noștri non-reactivi în mișcare, și repede!!! ”, a scris Donald Trump.

Într-un alt mesaj, președintele american a reiterat poziția sa față de Iran, folosind un ton agresiv și direct.

„Îi scoatem rapid din afaceri!”, a transmis Trump, după ce a afirmat că Iranul este „CEL MAI MARE SPONSOR DE STAT AL TERORISMULUI”.

Donald Trump a avertizat că viitorul NATO ar putea deveni „foarte rău” dacă statele europene nu contribuie activ la securizarea Strâmtorii Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol. El a subliniat că lipsa de reacție a aliaților este „o greșeală prostească” și a cerut implicare militară concretă, inclusiv din partea Chinei.

În paralel cu declarațiile de la Washington, autoritățile iraniene transmit că nu își vor modifica doctrina nucleară, în ciuda escaladării conflictului. Ministrul de externe Abbas Araqchi a declarat că poziția Teheranului rămâne stabilă, iar eventualele decizii depind de noul lider suprem.

Acesta a amintit că fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, s-a opus dezvoltării armelor de distrugere în masă printr-o fatwa emisă în anii 2000. Totuși, Araqchi a subliniat că astfel de edicte depind de liderul religios în funcție și că poziția actualului lider nu este încă clară.

Oficialul iranian a explicat și motivele atacurilor din apropierea zonelor urbane din statele din Golf, indicând relocarea forțelor americane.

„Oriunde se adună forţe americane, oriunde există facilităţi care le aparţin, acestea sunt vizate. Este posibil ca unele dintre aceste locuri să fie în apropierea zonelor urbane”, a afirmat şeful diplomaţiei iraniene.

Araqchi a recunoscut impactul asupra populației civile din regiune, dar a plasat întreaga responsabilitate asupra SUA. El a susținut că Washingtonul a declanșat războiul pe 28 februarie și a avertizat asupra consecințelor globale.

„Valul de repercusiuni globale abia a început şi va lovi pe toată lumea, indiferent de averea, religia sau rasa lor”, a transmis acesta.

Statele Unite au intensificat operațiunile militare, folosind bombe de mare putere pentru a distruge instalații subterane de rachete ale Iranului, situate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Comandamentul Central al SUA a confirmat utilizarea munițiilor penetrante de mare capacitate.

„Forțele americane au utilizat cu succes mai multe muniții penetrante de 2,3 tone asupra unor situri de rachete iraniene fortificate”, a transmis instituția.

Printre armele folosite se numără bomba GBU-72, concepută pentru distrugerea țintelor aflate adânc sub pământ. Aceste atacuri vizează neutralizarea amenințărilor la adresa transportului maritim, într-o zonă prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

BREAKING 🚨 🇺🇸 🇮🇷 U.S. forces struck underground Iranian missile sites along the Hormuz coastline using 5,000-lb GBU-72 bunker-buster bombs, per CENTCOM. Targets included hardened anti-ship positions threatening commercial shipping. 🎥 Representative video shows the strike… pic.twitter.com/jXw5cvOH5a — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) March 18, 2026

Blocarea strâmtorii de către Iran a generat creșteri semnificative ale prețurilor la energie și a determinat Agenția Internațională pentru Energie să anunțe eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice. Cu toate acestea, analiștii avertizează că efectele sunt doar temporare.

În același timp, Donald Trump a criticat mai mulți aliați, inclusiv Regatul Unit, Franța, Japonia și Australia, pentru refuzul de a participa la operațiuni. Emiratele Arabe Unite au semnalat că ar putea susține un efort coordonat de SUA.

Conflictul a provocat și tensiuni interne în SUA. Directorul Centrului Național pentru Combaterea Terorismului, Joe Kent, a demisionat, afirmând că Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă. Casa Albă a respins criticile, iar Donald Trump a reacționat dur, catalogând oficialul drept „slab în materie de securitate”.

Escaladarea conflictului este amplificată de deciziile luate la nivelul conducerii israeliene, care a autorizat armata să elimine oficiali iranieni de rang înalt. Ministrul Apărării Israel Katz a confirmat extinderea regulilor de angajare.

„Premierul Benjamin Netanyahu şi cu mine am autorizat armata să elimine orice oficial iranian de rang înalt” care poate fi asasinat fără pagube colaterale majore, „fără să fie necesară o aprobare suplimentară”, a subliniat ministrul israelian al Apărării.

Acesta a transmis că operațiunile vor continua și că Israelul va urmări sistematic țintele considerate periculoase.

„Vom continua să-i împiedicăm să acţioneze şi să-i urmărim pe toţi”, a ameninţat Katz.

Oficialul israelian a anunțat, de asemenea, „surprize importante” pe fronturile din Iran și Liban, sugerând posibile acțiuni militare suplimentare împotriva Hezbollah și a altor actori implicați în conflict.

Administrația de la Washington a reacționat favorabil după anunțul privind asasinarea ministrului iranian al Informațiilor, Esmail Khatib, catalogând operațiunea drept un succes cu impact direct asupra securității americane. Oficialii americani susțin că dispariția acestuia reduce riscurile generate de activitățile atribuite regimului de la Teheran.

„Bineînţeles, acest om nu mai este printre noi”, a declarat la Fox News o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Reprezentanta administrației americane a continuat, subliniind că eliminarea lui Khatib este percepută drept un câștig clar pentru Statele Unite și pentru cetățenii americani.

„Iar ăsta e un lucru bun pentru Statele Unite. Şi este un lucru bun pentru poporul american care este ameninţat de mult timp de acest regim terorist”, a adăugat ea.

Anunțul privind uciderea oficialului iranian a fost făcut de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, care a confirmat că operațiunea a fost realizată de armata israeliană. Potrivit acestuia, acțiunea face parte din strategia mai amplă de neutralizare a liderilor considerați responsabili pentru activități ostile în regiune.