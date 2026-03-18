Conflictul din Orientul Mijlociu, ajuns deja la a 18-a zi, a început să influențeze semnificativ piețele globale. Scumpirile la energie și perturbările din lanțurile de aprovizionare au efecte în mai multe sectoare economice.

„Pe lângă carburanți, gazele naturale, îngrășămintele sau aluminiul au devenit mai rare în diferite regiuni ale lumii, cu efecte variind de la creșteri de prețuri până la raționalizarea ofertei acolo unde deficitul a ajuns problematic”, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Motorina, un element esențial pentru transport, agricultură și construcții, a depășit pragul de 5 dolari pe galon în Statele Unite, echivalentul a aproximativ 1,32 dolari pe litru. Creșterile de preț se resimt și în Europa, cu impact asupra costurilor din numeroase industrii.

Efectele războiului se reflectă și în deciziile băncilor centrale. În Australia, banca centrală a decis majorarea dobânzii pentru a contracara presiunile inflaționiste, presiuni care s-au accentuat odată cu conflictul.

În Europa, Banca Centrală Europeană urmează să se reunească pentru a decide politica monetară, însă piețele anticipează menținerea ratei de referință, chiar dacă prețurile gazului natural și ale carburanților au crescut.

În Statele Unite, președintele Donald Trump susține reducerea imediată a dobânzii, însă investitorii se așteaptă ca banca centrală să mențină nivelul actual. Scenariile privind evoluția dobânzilor s-au schimbat semnificativ după izbucnirea conflictului.

Durata războiului este considerată factorul decisiv pentru evoluția piețelor. Un eventual blocaj al traficului prin strâmtoarea Ormuz ar putea produce un nou șoc energetic global.

Restricțiile asupra transportului maritim ar afecta lanțurile de aprovizionare și ar duce la creșterea costurilor de asigurare pentru transportatori. În unele cazuri, riscurile ar putea deveni atât de mari încât transportul comercial ar putea fi suspendat.

Industria asigurărilor joacă un rol esențial în funcționarea comerțului maritim, iar pierderea unei nave sau a încărcăturii poate genera pierderi importante pentru companiile implicate.

Pe fondul tensiunilor geopolitice, deficitul de petrol care ajunge pe piețele internaționale este estimat la aproximativ 6-7 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea afecta economia globală dacă blocajele persistă mai multe luni.

Există însă și soluții de compensare. Arabia Saudită poate redirecționa transportul prin conducte către Marea Roșie, iar unele state din Agenția Internațională pentru Energie au decis eliberarea unor rezerve strategice. De asemenea, SUA au relaxat anumite condiții privind exporturile de petrol rusesc.

În pofida tensiunilor, piețele bursiere au rezistat până acum relativ bine. La nivel global, ETF-ul Vanguard Total World Stocks a scăzut cu 4,3%, în timp ce indicele S&P 500 a pierdut aproximativ 2,5% într-un interval de câteva săptămâni.

În Europa, indicele Eurostoxx 50 a înregistrat o scădere de 6,3%, cea mai slabă evoluție din ultimul an, reflectând vulnerabilitatea economiilor europene la costurile energiei.

Investitorii rămân însă relativ optimiști în privința duratei conflictului. Prețul petrolului Brent pentru livrările din vară indică o posibilă temperare a prețurilor până spre finalul sezonului estival.