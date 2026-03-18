Propunerile transmise Guvernului se concentrează pe metode preventive și de supraveghere, evitând astfel măsurile directe asupra taxelor pe consum, potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare.

În acest context, intervenția punctuală asupra TVA și accizelor este văzută ca o opțiune excepțională, aplicabilă doar dacă alte instrumente de control și monitorizare nu se dovedesc eficiente

„Intervenția punctuală în privința TVA și a accizelor ar trebui să fie ultima. Am transmis la Guvern o serie de propuneri cum ar trebui intervenit în acest moment la nivel de monitorizare a operatorilor economici, de control din partea autorităților”, a precizat ministrul.

Amintim că PSD a solicitat premierului Ilie Bolojan aprobarea urgentă a propunerii ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și TVA pentru motorina folosită în agricultură. Formațiunea avertizează că orice întârziere nejustificată a deciziei poate genera efecte negative pe întreg lanțul agroalimentar, reflectate ulterior în prețurile finale ale alimentelor.

Lucrările din campania agricolă de primăvară sunt deja în desfășurare, iar fermierii utilizează motorină la prețuri ridicate pentru culturile de porumb și floarea-soarelui. PSD subliniază că fiecare zi fără o decizie a premierului poate duce, în final, la majorarea prețurilor la alimente.

Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede acordarea fermierilor a unor tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină pe hectar, la preț fără acciză și TVA. Din punct de vedere bugetar, impactul este zero, deoarece sumele scutite ar fi rambursate fermierilor prin sistemul actual, ceea ce elimină orice justificare economică pentru întârzierea deciziei.

Scutirea de acciză și TVA este considerată esențială pentru fermieri, care astfel nu vor mai trebui să aloce fonduri pentru taxe și vor putea face față mai ușor creșterii prețurilor la fertilizanți. PSD subliniază că România resimte impactul majorării prețului internațional al țițeiului, generat de conflictul din Orientul Mijlociu, și că o reacție rapidă a Guvernului este necesară pentru protejarea populației și economiei.

Formațiunea menționează că miniștrii săi au propus de la început soluții pentru atenuarea creșterii prețurilor la carburanți, însă decizia finală aparține prim-ministrului, iar fiecare zi de întârziere generează costuri suplimentare pentru economie și populație.