Bugetul Curții Constituționale a fost aprobat cu majoritate de voturi, fiind stabilit la 44,35 milioane de lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare. Suma este mai mare cu 4,47% față de anul anterior.

Cheltuielile de personal ajung la 37,7 milioane de lei, în creștere cu 8,06%. Judecătorul Mihai Busuioc a explicat că această creștere este legată de angajările realizate în anul precedent, când au fost încadrați 15 magistrați asistenți și patru grefieri, în contextul creșterii numărului de dosare.

Acesta a arătat că numărul cauzelor a crescut constant, de la 3.600 în 2023 la peste 5.300 în 2025, iar în primul trimestru al acestui an au fost deja înregistrate 1.224 de dosare. Din acest motiv, există întârzieri de trei până la patru ani în soluționarea unor cauze, iar un judecător are mii de dosare repartizate.

În același timp, în buget apare o sumă de 270.000 de lei pentru penalități aferente neîncadrării persoanelor cu dizabilități. Busuioc a transmis că va încerca să corecteze această situație prin angajări.

Bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție este semnificativ mai mare în 2026. Creditele de angajament depășesc 5 miliarde de lei, iar cele bugetare se apropie de același nivel, cu o creștere de aproximativ 49% față de anul anterior.

Cheltuielile de personal reprezintă cea mai mare parte a bugetului, depășind 4,9 miliarde de lei. Managerul economic al instituției, Manuela Cazacu, a explicat că, deși bugetul a crescut, acesta nu acoperă toate nevoile, iar diferențele ar urma să fie tratate la rectificarea bugetară.

Ea a precizat că este vorba inclusiv despre drepturi salariale câștigate în instanță, neplătite pentru anii anteriori, precum și despre sume legate de executări silite. Totodată, instituția gestionează cheltuielile de personal pentru 57 de instanțe, unde lucrează aproximativ 15.800 de angajați.

Bugetul agenției Agerpres pentru 2026 este de aproximativ 31,2 milioane de lei, în ușoară creștere față de anul trecut. Cheltuielile de personal scad însă ușor, la 25 de milioane de lei.

Directorul general Claudia Nicolae a explicat că peste 90% din buget este destinat salariilor și că investițiile în infrastructură și digitalizare sunt realizate din venituri proprii. Ea a menționat că salariul mediu de execuție este de aproximativ 4.310 lei și a cerut modificări legislative pentru a permite plata suplimentară a angajaților din proiecte europene.

În cadrul dezbaterilor, Raluca Turcan a atras atenția că salariile din Agerpres sunt foarte scăzute și ar trebui să fie printre primele vizate în viitoarea lege a salarizării unitare.

Consiliul Legislativ a primit un buget de aproximativ 14,8 milioane de lei, cu o creștere redusă față de anul precedent. Reprezentanții instituției au arătat că vor continua procesul de digitalizare, inclusiv prin implementarea unui sistem pentru avizarea actelor normative.

În același timp, parlamentarii au semnalat creșteri ale unor costuri și modificări în structura cheltuielilor, explicate de instituție prin majorarea prețurilor și necesitatea înnoirii echipamentelor și licențelor.