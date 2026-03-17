Leul s-a întărit marți față de dolar, moneda americană fiind cotată la 4,4270 lei, în scădere cu 0,0149 lei (-0,33%) comparativ cu cotația de luni, de 4,4419 lei.

Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, cotat de BNR la 5,6256 lei, în scădere cu 0,0088 lei (-0,15%) față de nivelul anterior de 5,6344 lei.

Totodată, prețul gramului de aur a scăzut la 711,5643 lei, de la 713,6591 lei în ședința precedentă.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care se împrumută între ele băncile din România, în lei, iar evoluția sa depinde în principal de nivelul lichidității din piață și de dobânzile BNR.

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei acordate înainte de 2019, a crescut ușor, de la 5,87% la 5,88%. ROBOR la 6 luni a rămas stabil, la 5,94%.

De asemenea, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, urmând să scadă la 5,67%. IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.

De la 1 aprilie 2026, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) va scădea de la 5,68% la 5,58% pe an, conform calculelor BNR pe baza mediei trimestriale pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025.

Această scădere influențează direct ratele creditelor ipotecare noi și poate oferi oportunități avantajoase pentru românii care își doresc refinanțări sau credite cu dobândă fixă.

IRCC este principalul indicator de referință pentru creditele noi în lei, calculat trimestrial de Banca Națională a României pe baza mediei tranzacțiilor interbancare. Spre deosebire de ROBOR, IRCC oferă o evoluție mai stabilă și mai predictibilă, ceea ce îl face preferat pentru creditele ipotecare și de consum.

IRCC se aplică la creditele noi și influențează direct rata dobânzii, la care se adaugă marja băncii.

La finalul fiecărui trimestru, BNR stabilește valoarea IRCC pentru trimestrul următor.

Numărul românilor cu credite legate de IRCC este de aproximativ 596.567, cu un total al împrumuturilor de peste 80 miliarde de lei (date BNR la 31 iulie 2025). Această scădere va reduce ușor rata lunară pentru creditele ipotecare noi:

Credit de 250.000 lei: rata lunară scade cu 17 – 20 de lei.

Credit de 500.000 lei: rata lunară scade cu 35 – 40 de lei.

Pentru creditele vechi legate de ROBOR, dobânzile rămân mai mari, de peste 8,5% –9%, deși și ROBOR a scăzut recent la aproximativ 5,87%.