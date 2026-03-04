Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut miercuri la 5,94% pe an, față de 5,76% cât fusese anterior, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). ROBOR arată, de fapt, dobânda medie la care băncile din România se împrumută între ele.

Economistul Cristian Păun a explicat la „Antena 3 CNN” că, atunci când această dobândă crește, cresc și ratele la credite, iar oamenii ajung să plătească mai mult înapoi băncii pentru împrumuturile făcute. Indicele ROBOR la șase luni, folosit pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,96% pe an, de la 5,79% în ziua precedentă. ROBOR la 12 luni a crescut și el la 6,02% pe an, față de 5,92%.

Economistul a mai zis că persoanele care au credite la bancă vor fi afectate deoarece majorarea dobânzii duce automat la rate mai mari și la o sumă totală mai mare de returnat către bancă.

„Această dobândă bancară, în momentul în care crește, îți crește rata. Și crește și suma pe care tu o dai înapoi bănii, ca urmare a unui credit. Cei care au credite la bancă vor avea de suferit. Această dobândă bancară, în momentul în care crește, îți crește rata. Și crește și suma pe care tu o dai înapoi bănii, ca urmare a unui credit”, a precizat Păun.

Cristian Păun a explicat că ROBOR crește atunci când cererea de bani din piață este mai mare decât oferta existentă. Acest lucru se întâmplă și atunci când oamenii retrag mai mulți bani din depozite decât sumele noi depuse, dar și în funcție de nivelul cererii de credite.

El a arătat că una dintre principalele cauze este faptul că statul continuă să se împrumute foarte mult, în timp ce persoanele fizice iau credite într-o măsură mai mică.

Potrivit economistului, în această situație mulți oameni ajung să își consume economiile și rezervele financiare. El a explicat că unele persoane își pierd locul de muncă sau întâmpină dificultăți în plata facturilor și sunt nevoite să folosească banii puși deoparte pentru a-și menține cheltuielile zilnice și consumul la un nivel normal.

În opinia lui Cristian Păun, contextul economic actual este unul foarte dificil pentru persoanele care au credite.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), stabilit prin OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca media dobânzilor zilnice din tranzacțiile interbancare realizate în trimestrul al treilea din 2025.

Economistul a mai zis că, în astfel de perioade economice, ar fi mai sigur ca oamenii să evite să trăiască pe bază de credite.