Cursul valutar miercuri, 4 martie. Leul românesc a înregistrat oscilații importante miercuri, 4 martie 2026, în raport cu principalele monede internaționale, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Evoluția cursului valutar reflectă atât presiunile externe, cât și stabilitatea internă a economiei.

Cea mai semnificativă depreciere a leului a fost înregistrată în raport cu francul elvețian, care a ajuns la 5,6064 lei, marcând o pierdere de aproape doi bani pentru moneda națională.

În paralel, leul s-a depreciat și față de lira sterlină, cotată la 5,8584 lei, în scădere cu aproximativ un ban și jumătate. Această evoluție indică o cerere mai mare pentru monedele puternice pe piața internațională, influențată de contextul economic european și global.

Pe de altă parte, leul a câștigat teren în raport cu dolarul american și euro, acestea fiind cotate la 4,38 lei și, respectiv, 5,0959 lei. Creșterea valorii leului față de aceste monede principale oferă oportunități pentru importatori și reduce presiunea asupra inflației interne.

Evoluția leului a influențat și prețul aurului pe piața locală. Gramul de aur a scăzut cu peste 11,2 lei, ajungând la valoarea de 730,1903 lei. Această scădere reflectă ajustările valutare și tendințele globale ale prețului metalelor prețioase.

Indicele ROBOR a înregistrat miercuri, 4 martie 2026, creșteri semnificative, influențând direct costul creditelor de consum și ipotecare în lei cu dobândă variabilă, conform datelor furnizate de Banca Națională a României. Evoluția ROBOR și IRCC este esențială pentru debitori, bănci și investitori, oferind indicii clare despre tendințele pieței financiare românești.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,94% pe an, de la 5,76% pe an în ședința precedentă. La începutul lui 2025, valoarea era de 5,92%, ceea ce arată o revenire a presiunilor pe piața interbancară. Această creștere înseamnă majorarea ratelor lunare pentru clienții care au credite în lei cu dobândă variabilă.

Pentru creditele ipotecare, indicele ROBOR la șase luni a urcat la 5,96% pe an, de la 5,79% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,02% pe an, față de 5,92% anterior. Aceasta reflectă o ajustare generală a costurilor creditelor în lei și poate afecta bugetele familiilor cu credite ipotecare cu dobândă variabilă.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, este de 5,68% pe an. IRCC se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025 și rămâne mai stabil decât ROBOR. Acest indice este utilizat la creditele noi în lei cu dobândă variabilă, oferind o alternativă mai predictibilă pentru debitori.