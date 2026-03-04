Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Mugur Isărescu, a declarat că a observat personal creșterea prețurilor din supermarketuri. El a arătat că majorările de la raft au fost mai mari decât creșterea TVA aplicată anul trecut.

Potrivit acestuia, datele din ultimul raport al Banca Națională a României (BNR) indică faptul că scumpirile din magazine au depășit cele două procente cu care a fost majorată taxa pe valoare adăugată.

Din acest motiv, prognozele privind inflația nu au coincis cu datele publicate ulterior de Institutul Național de Statistică.

Eugen Rădulescu a spus că a observat aceste evoluții în timpul cumpărăturilor și că majorările de preț au fost semnificativ mai mari decât nivelul anticipat.

„Am observat și eu empiric, să zic, la cumpărăturile pe care le fac. Am văzut că creșterile de prețuri de la raft au fost semnificativ mai sus”, a spus consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Consilierul BNR a explicat că retailerii au folosit majorarea TVA drept justificare pentru a include și alte costuri în prețurile produselor. El a arătat că în ultimii ani veniturile au crescut mai repede decât producția economică.

Potrivit lui Eugen Rădulescu, economia nu a înregistrat creșteri semnificative de producție în ultimii ani, dar salariile au crescut considerabil.

Economistul a precizat că aceste creșteri salariale se reflectă în final în prețuri.

În opinia sa, comercianții au folosit momentul majorării TVA pentru a ajusta prețurile mai mult decât era strict necesar, rotunjind creșterile după propriile calcule. El a adăugat că această evoluție era inevitabilă în contextul economic existent.

„Noi am avut în ultimii ani creșteri de venituri care nu au fost acoperite de creșteri de producție. N-am avut o creștere de producție anul trecut. Am avut 0,6. Acum doi ani am avut 0,8 creștere. N-am avut creștere de producție, dar am avut creșteri foarte, foarte substanțiale de salarii. Să știți că toate aceste creșteri de salarii se sparg la un moment dat și nu se sparg pur și simplu în creșteri de prețuri. În august anul trecut, comercianții au avut această, să zicem, scuză. Trebuia să crească TVA-ul și au rotunjit ei cum le plăcea lor mai bine. Dar acest lucru era, cum să spun eu, inevitabil”, a mai spus consilierul BNR.

Guvernul a decis majorarea TVA începând cu 1 august 2025, când cota standard a crescut de la 19% la 21%. În același timp, a fost păstrată o cotă redusă de 11% pentru anumite produse și servicii.

Aceasta se aplică, printre altele, pentru cărți, livrarea de lemn de foc, medicamente, unele produse alimentare, apă pentru irigații și servicii din sectorul HoReCa.