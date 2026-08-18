Fermierii europeni sunt în alertă după caniculă și secetă. Pierderile au ajuns la niveluri alarmante

Valurile succesive de căldură și seceta prelungită pun o presiune tot mai mare asupra fermierilor din mai multe state europene, unde producțiile agricole au scăzut semnificativ în 2026. Franța, Italia și Spania raportează pierderi la legume, cereale, fructe, lapte și ouă, potrivit datelor organizațiilor agricole și autorităților citate de The Guardian. Efectele temperaturilor extreme se resimt atât în sectorul vegetal, cât și în zootehnie. În acest context, autoritățile au început să anunțe măsuri financiare și investiții destinate agriculturii.

Fermierii francezi se confruntă cu diminuarea severă a recoltelor după ce temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au afectat simultan mai multe regiuni agricole importante. Prince de Bretagne, organizație care reprezintă peste 1.300 de producători de legume din Bretania, indică pierderi atât în privința cantităților recoltate, cât și a calității produselor.

Datele organizației, citate de The Guardian, arată că producția de dovlecei este cu 25% mai redusă comparativ cu anii precedenți. În cazul salatei, scăderea ajunge la 35%, iar pentru mazăre este estimată la 40%.

Situația este și mai dificilă pentru culturile de broccoli, unde producția s-a redus cu 60%. La anghinare, pierderile sunt estimate între 50% și 100%, în funcție de exploatație și de zona de producție.

Eric Legras, reprezentant al asociației franceze a producătorilor de legume conservate și congelate, organizație cu aproximativ 4.400 de membri, a explicat pentru Le Monde că principalele regiuni producătoare au fost afectate în același timp. În aceste condiții, pierderile înregistrate într-o regiune nu au mai putut fi compensate prin producțiile obținute în alte zone.

Problemele fermierilor francezi nu se limitează la sectorul legumicol, deoarece temperaturile extreme au afectat și culturile de porumb în perioade esențiale pentru dezvoltarea plantelor. Ministerul francez al Agriculturii estimează că recolta va ajunge la aproximativ 9 milioane de tone în 2026.

Cantitatea ar fi cu 35% mai mică decât cea înregistrată în 2025. Autoritățile precizează că diferența este explicată parțial de decizia unor agricultori de a înlocui porumbul cu alte culturi, inclusiv floarea-soarelui.

Canicula a contribuit însă direct la reducerea producției, după ce temperaturile foarte ridicate au coincis cu etape decisive ale ciclului de vegetație.

Fermierii din Italia suportă, la rândul lor, consecințele unei secete care s-a extins pe o mare parte a suprafeței agricole a țării. Coldiretti, cea mai mare organizație a agricultorilor italieni, estimează că aproximativ 60% din terenurile agricole sunt afectate de secetă, cu intensități care variază de la moderate până la severe.

Producții mai mici au fost raportate la porumb, orez, soia, legume și fructe. Efectele temperaturilor ridicate au ajuns și în fermele zootehnice, unde cantitatea de lapte produsă a scăzut cu 20%.

Coldiretti estimează la peste 3 miliarde de euro costul total suportat de agricultura italiană, calcul care include atât efectele secetei, cât și pagubele provocate de incendii și furtuni puternice.

Deficitul de apă a obligat agricultorii din unele dintre cele mai importante regiuni agricole italiene să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea culturilor. În valea fluviului Po, zonă din care provine aproximativ 80% din producția de orez a Italiei, cultivatorii au ajuns să efectueze irigații la fiecare două săptămâni pentru a menține culturile.

Presiunea asupra resurselor de apă devine astfel o problemă suplimentară pentru exploatațiile agricole, într-un moment în care temperaturile ridicate afectează deja randamentele mai multor culturi importante.

Și agricultura spaniolă înregistrează pierderi importante în 2026, iar amploarea acestora diferă considerabil de la o regiune la alta. Datele autorităților spaniole indică o reducere cu 35% a recoltelor de cereale în Castilla y León față de anul precedent.

În regiunea Madrid, declinul ajunge la 49%, în timp ce în Andalucía producția este cu 24% mai mică.

Probleme sunt anticipate și în sectorul vitivinicol. Federația națională a vinului din Spania estimează că producția ar putea scădea cu 20% în 2026. Directorul José Luis Benítez a pus această perspectivă pe seama deficitului de umiditate, care a determinat dezvoltarea unor boabe de strugure mai mici.

Efectele temperaturilor extreme se extind dincolo de culturile agricole, iar fermierii care cresc animale se confruntă cu dificultăți suplimentare în asigurarea hranei și menținerea producției. Serviciul statistic Agreste al Ministerului francez al Agriculturii estimează că producția de fân destinată hrănirii bovinelor în sezonul rece este cu aproximativ 30% sub media perioadei 1989-2018.

În paralel, producătorii de lapte au raportat scăderi ale producției cuprinse între 10% și 15%. Vacile încep să resimtă stresul termic atunci când temperaturile depășesc 25 de grade Celsius, ceea ce influențează direct cantitatea de lapte produsă.

Probleme au apărut și în fermele avicole. Consiliul național francez de promovare a ouălor a semnalat o mortalitate ridicată în adăposturile pentru păsări în timpul valului de căldură din luna iunie. Organismul estimează că producția actuală este cu aproximativ un milion de ouă pe zi mai mică decât nivelul obișnuit.

Amploarea pierderilor înregistrate de fermieri a determinat autoritățile franceze să pregătească intervenții financiare pentru sectorul agricol. Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a promis un ajutor imediat în valoare de 145 de milioane de euro.

Pe lângă sprijinul financiar acordat pe termen scurt, premierul a anunțat și pregătirea unor măsuri structurale destinate agriculturii. Investițiile suplimentare ar urma să fie prevăzute în bugetul Franței pentru anul 2027.