Bugetul total alocat pentru Programul Tomata 2026 este de 275 milioane de lei, bani asigurați din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Sumele sunt distribuite prin direcțiile agricole județene, în cadrul schemei de ajutor de minimis, fiind încadrate în capitolele bugetare dedicate agriculturii, subvențiilor și transferurilor către instituții publice.
Ministerul Agriculturii a redus fondurile alocate programului Tomata
Pentru comparație, în anul 2025 bugetul programului a fost de 342,4 milioane de lei, ceea ce evidențiază o reducere semnificativă a sprijinului acordat în 2026. În același timp, cuantumul ajutorului pentru producătorii de legume în spații protejate a fost stabilit anterior la 1,5 euro pe metru pătrat, respectiv echivalentul a 1.500 de euro pentru 1.000 de metri pătrați, cu condiția unei suprafețe minime de 1.000 de metri pătrați.
În contextul acestor modificări, mai multe organizații ale fermierilor, inclusiv Uniunea Salvăm Țăranul Român și Clubul Fermierilor Români, au solicitat la începutul anului majorarea subvențiilor acordate prin program.
„Pentru anul 2026, resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă totală de 275.000 mii lei și se asigură din bugetul aprobat MADR în anul 2026 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unitați ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”, direcțiilor pentru agricultură județene care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare* titlul 40 „Subvenții”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli””, prevede proiectul MADR, potrivit Revista Ferma.
Programul a fost accesat în 2025 de 16.638 de fermieri
Datele MADR arată că în 2025 programul a fost accesat de 16.638 de fermieri, care au cultivat o suprafață totală de 3.617 hectare de legume în spații protejate. Cele mai multe solicitări au venit din județele Olt, Galați, Dolj și Giurgiu.
Pentru anul 2026, perioada de depunere a cererilor de plată a fost stabilită între 2 februarie și 15 aprilie inclusiv, interval în care fermierii au putut solicita sprijinul financiar acordat prin schemă.
Reducerea bugetului și menținerea condițiilor de eligibilitate generează presiuni suplimentare asupra sectorului legumicol, în special pentru producătorii care depind de acest tip de sprijin pentru a-și susține activitatea în spații protejate.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.