Anunțul despre întâlnirea de la Budapesta a fost făcut de Péter Magyar printr-o postare pe Facebook, în care a prezentat principalele concluzii ale întâlnirii. Potrivit viitorului premier maghiar, una dintre înțelegerile stabilite a fost ca UDMR să nu mai intervină pe viitor în lupta politică din Ungaria.

Totodată, Magyar a precizat că Guvernul TISZA și UDMR vor colabora în perioada următoare, iar dialogul va continua atât la nivel politic, cât și la nivel de experți după formarea noului executiv de la Budapesta.

Péter Magyar a transmis că, în cadrul întâlnirii de marți, 21 aprilie 2026, s-a discutat și despre neregulile semnalate la votul prin corespondență din timpul alegerilor parlamentare din 2026.

Potrivit acestuia, cei doi au convenit că aceste probleme trebuie investigate, iar regulile de vot ar trebui revizuite pentru viitor, astfel încât să fie prevenite eventuale fraude electorale.

„De asemenea, am convenit că neregulile întâlnite în votul prin corespondenţă în timpul alegerilor parlamentare din 2026 ar trebui investigate şi că regulile de vot ar trebui revizuite pentru viitor pentru a preveni posibile fraude electorale. De asemenea, i-am indicat preşedintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate şi că aceştia pot conta pe sprijinul ţării mamă în toate, dar, în acelaşi timp, aşteptarea noastră fundamentală în ceea ce priveşte subvenţiile este transparenţa şi responsabilitatea, precum şi respectarea deplină a cerinţelor legale maghiare şi române”, a transmis Magyar.

Viitorul premier al Ungariei a afirmat că drepturile deja dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor fi păstrate în continuare și că aceștia se vor putea baza pe sprijinul Ungariei.

În același timp, Péter Magyar a subliniat că, în privința subvențiilor acordate, așteptarea fundamentală este existența transparenței și a responsabilității, precum și respectarea deplină a cerințelor legale din Ungaria și România. El a anunțat și că subvențiile acordate în ultimul deceniu vor fi analizate retrospectiv.

„De asemenea, am convenit cu preşedintele că, după formarea Guvernului TISZA, vom continua consultările atât la nivel politic, cât şi la nivel de experţi”, a mai transmis Péter Magyar.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declarase luni seară că urma să aibă o întâlnire cu Péter Magyar, care l-a invitat la Budapesta.

Acesta a explicat că este de preferat ca reprezentanții comunității maghiare din România să aibă o relație constructivă și corectă cu Guvernul Ungariei și s-a arătat convins că aceasta va fi natura relației cu Péter Magyar.

Postarea lui Péter Magyar poate fi vizualizată aici.

Pe 13 aprilie, Péter Magyar, al cărui partid a câștigat alegerile cu o majoritate semnificativă, a anunțat că a purtat deja discuții cu Kelemen Hunor și că acestea vor continua la Budapesta.

Kelemen Hunor, care în luna februarie anunțase că îl susține pe Viktor Orban, a precizat ulterior că UDMR nu are motive să își reproșeze poziția adoptată, deoarece a făcut și a spus exact ceea ce își doresc maghiarii din Transilvania.