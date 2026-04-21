Datele publicate de Eurostat evidențiază o schimbare bruscă de trend pe piața combustibililor, după o perioadă de relativă stabilitate. Instituția subliniază că, după luni de scădere sau stagnare, martie 2026 a adus majorări consistente la nivel european.

„Până în februarie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE era în general în scădere, atât pentru media UE, cât şi pentru majoritatea ţărilor UE. Cu toate acestea, a crescut semnificativ în martie 2026. În martie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor în UE a crescut cu 12,9% faţă de martie 2025”, anunţă, marţi, Eurostat.

Analiza arată că aproape toate statele membre au fost afectate de aceste creșteri, ceea ce indică o tendință generalizată la nivelul pieței europene. Factorii externi, în special contextul geopolitic din Orientul Mijlociu, sunt considerați determinanți în această evoluție.

În acest context, Germania, România și Olanda se remarcă prin cele mai ridicate creșteri procentuale, confirmând presiunea accentuată asupra consumatorilor din aceste economii.

Potrivit datelor Eurostat, cele mai mari majorări ale prețurilor la combustibili au fost înregistrate în Germania (+19,8%), România (+19,6%) și Olanda (+18,8%), urmate de Letonia și Austria. Aceste valori reflectă o creștere abruptă comparativ cu anul precedent.

În contrast, Ungaria și Slovenia au raportat scăderi ale prețurilor, de 2,7%, respectiv 5,9% față de martie 2025. Totuși, aceste reduceri nu au fost suficiente pentru a contracara tendința generală de creștere la nivelul Uniunii Europene.

„Privind preţurile motorinei şi benzinei în UE, în martie 2026 acestea au crescut cu 19,8% pentru motorină şi cu 9,4% pentru benzină, comparativ cu martie 2025. Lunar, consumatorii au înregistrat o creştere a preţurilor motorinei cu 19,1%, iar a preţurilor benzinei cu 10,6% în UE, comparativ cu februarie 2026”, transmite Eurostat.

Datele arată că motorina a înregistrat creșteri mai accentuate decât benzina, ceea ce poate avea implicații directe asupra costurilor de transport și logistică în întreaga Uniune.

Comparativ cu februarie 2026, prețurile la combustibili au crescut în toate statele membre, fără excepție. Această evoluție confirmă caracterul generalizat al scumpirilor și presiunea uniformă asupra piețelor naționale.

În cazul motorinei, cele mai mari creșteri lunare au fost raportate în Cehia și Suedia (+27,6%), urmate de Estonia, Letonia și Belgia. La polul opus, Slovenia, Slovacia și Ungaria au înregistrat cele mai reduse majorări, însă chiar și acestea depășesc praguri relevante pentru consumatori.

În ceea ce privește benzina, creșterile au fost mai temperate, dar tot semnificative. Belgia, Suedia și Austria au raportat cele mai mari avansuri, în timp ce Italia, Slovacia și Ungaria au înregistrat cele mai mici creșteri lunare.

Această dinamică indică o presiune constantă asupra pieței energiei, într-un context global marcat de incertitudine și volatilitate.

În paralel cu evoluțiile din sectorul energetic, Eurostat a publicat și date privind piața muncii în rândul tinerilor. Instituția estimează că, în 2025, existau 2,06 milioane de tineri antreprenori în Uniunea Europeană.

„Pe măsură ce tehnologia remodelează locurile de muncă într-un ritm fără precedent, unii tineri îşi găsesc propriile modalităţi de a-şi câştiga existenţa, apelând la activităţi independente din creativitate şi inovaţie sau din necesitate. În 2025, 2,06 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani din UE erau lucrători independenţi, reprezentând 7,9% din totalul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani care lucrau independent”, anunţă, marţi, Eurostat.

România se situează printre țările cu cea mai mare pondere a tinerilor antreprenori, alături de Slovacia și Malta. Cu toate acestea, situația ocupării forței de muncă rămâne problematică.

Rata de ocupare în rândul tinerilor români cu vârste între 20 și 29 de ani este de doar 52,0%, plasând țara printre ultimele locuri în Uniunea Europeană. Media UE este semnificativ mai ridicată, de 65,6%.

